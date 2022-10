Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre, ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano che Serena organizzerà una festa, per il compleanno di sua figlia Elisabetta. A tal proposito, Niko non se la sentirà di partecipare all'evento e Jimmy sarà costretto ad andare da solo a festeggiare la cuginetta. Nel frattempo, Manuela e Micaela avranno una lite furibonda e la torta cadrà a terra e, a quel punto, Giulia sarà allibita.

Un posto al sole, anticipazioni al 28/10: Niko non va alla festa di Elisabetta e Jimmy va da solo

La piccola Elisabetta Sartori compirà un anno. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi in televisione fino al 28 ottobre, rivelano che Serena organizzerà la festa, per il primo compleanno di sua figlia. In quell'occasione, Niko non se la sentirà di prendere parte a un evento di gioia, per via della recente morte di Susanna. Pertanto, l'avvocato Poggi informerà Jimmy della cosa e, quindi, il bambino dovrà recarsi da solo a casa degli zii.

Un posto al sole, trame al 28/10: Manuela scopre che Niko sa che è innamorata di lui

A casa Sartori, Manuela si accorgerà dell'assenza di Niko e inizierà a farsi domande e a rimuginare.

Non riuscendo a darsi delle risposte, Cirillo deciderà di andare dal suo ex fidanzato, per scoprire come mai non si sia recato alla festa di compleanno della piccola Elisabetta. Durante la conversazione, Poggi le rivelerà che Micaela l'ha informata dei suoi sentimenti. Manuela, pertanto, verrà a sapere da Niko, che sua sorella ha tradito la sua fiducia, confessando all'avvocato che è ancora innamorata di lui.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 24 al 28 ottobre, rivelano che la gemella ritornerà alla festa, per affrontare Micaela.

Un posto al sole, episodi al 28/10: le gemelle fanno cadere la torta di Elisabetta, Giulia è allibita

Quando le gemelle si ritroveranno insieme a casa di Filippo, accadrà l'inevitabile.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Manuela e Micaela avranno una lite furibonda. Mentre avranno la discussione, le gemelle urteranno Serena e, purtroppo, la torta di compleanno di Elisabetta cadrà rovinosamente a terra. A quel punto, Giulia sarà allibita e la maggiore delle Cirillo caccerà le sue sorelle da casa sua. Al momento, non è ancora chiaro se le tre ragazze faranno pace e se la moglie di Filippo riuscirà a perdonare le gemelle, per avere rovinato la festa di sua figlia.