Proseguono i consueti appuntamenti con il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 19 ottobre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, l'attenzione è posta su Clara. Ultimamente sta dormendo all'interno del magazzino del Paradiso, all'insaputa di tutti. Alfredo la copre, ma il suo segreto rischia di essere rivelato.

Un nuovo incarico per Maria al Paradiso

Durante il prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, il giornalista che va a casa di Ezio fa moltissime domande indiscrete per capire cosa si nasconda dietro la sua relazione con Gloria.

Purtroppo, si trova costretto a dover mentire e a nascondere la sua storia con Veronica. Se venisse fuori, si scatenerebbe uno scandalo in grado di rovinare l'equilibrio all'interno della loro famiglia. Tuttavia, nel corso dell'intervista, la signora Zanatta interviene, rivelando qualcosa di sconvolgente.

Nel frattempo, Matilde viene a scoprire che la baronessa che frequenta il Circolo è alla ricerca di un abito per sua nipote. Così, essendo rimasta particolarmente colpita dai suoi bozzetti, chiede a Maria di disegnarlo lei. Ovviamente, la giovane Venere è molto entusiasta per il nuovo incarico che deve ricoprire e si mette subito all'opera.

Il segreto del nascondiglio di Clara al Paradiso

Intanto, Clara continua a mentire a tutti sul luogo in cui sta dormendo.

Fortunatamente ha il supporto di Alfredo, il quale non ha mai tradito la sua fiducia. Purtroppo, però, Gemma nutre dei forti sospetti nei suoi confronti e, siccome dopo la sua esperienza al collegio è cambiata molto, adesso è seriamente intenzionata ad aiutarla. Pertanto, inizia ad indagare finché non decide di metterla con le spalle al muro per scoprire la verità.

Sentendosi messa alle strette, Clara le rivela tutto. In seguito, però, anche suo zio Don Saverio si rende conto che sua nipote sta soltanto mentendo. Pertanto, stanco di doverle stare dietro e di dover mettere toppe a tutte le sue malefatte, decide di rispedirla in paese. A malincuore, la giovane Venere deve rassegnarsi perché non ha altra soluzione.

Infine, Adelaide continua a seguire Marcello nella sua scalata sociale. Tuttavia, è risaputo che tutto ha un prezzo. Pertanto, la Contessa cerca di convincere il giovane barista a rinunciare al suo lavoro alla Caffetteria per creare un'immagine di sé diversa. In questo modo, però, metterebbe nei guai il suo collega e grande amico Salvatore, il quale si ritroverebbe improvvisamente da solo.