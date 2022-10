La puntata di Un posto al sole del 28 ottobre sarà ricca di colpi di scena e novità per gli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni rivelano che Bianca e Jimmy proseguiranno le indagini in merito alla presenza di un fantasma nel condominio di Posillipo. Nel frattempo Alberto e Peppe scopriranno che nel vano segreto del seminterrato dell’avvocato, in passato, si è nascosto qualcuno. Inoltre il piccolo Poggi non vorrà avere più rapporti con sua madre Micaela.

Un posto al sole, anticipazioni 28/10: Bianca e Jimmy pensano che ci sia un fantasma a Palazzo Palladini

Bianca e Jimmy sono molto legati, e spesso si trovano insieme a giocare e a intraprendere nuove avventure. I due cuginetti, nelle prossime puntate di Un posto al sole, crederanno che a Palazzo Palladini ci sia un fantasma. Al momento non è chiaro come mai il figlio di Niko e la figlia di Franco arrivino a pensare una cosa del genere, e se abbiano avuto qualche strano presentimento o abbiano visto qualcosa di sospetto nel condominio di Posillipo. L’unica cosa certa, attualmente, è che nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di venerdì 28 ottobre, Bianca e Jimmy continueranno a fare indagini sull’ipotetico fantasma.

Un posto al sole, puntata 28/10: Alberto e Peppe pensano che qualcuno vivesse nel vano segreto del seminterrato

Nel frattempo, mentre i bambini continueranno a indagare sull’eventuale fantasma che si nasconde a Palazzo, accadrà un colpo di scena. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 28 ottobre rivelano che Alberto e Pepe scopriranno che in passato qualcuno si è nascosto nel vano segreto che hanno trovato a Palazzo Palladini.

Al momento, però, non è chiaro come mai i due uomini arrivino a supporre tale eventualità e se per caso troveranno qualche indizio o oggetto che gli faccia capire una cosa del genere.

Un posto al sole, episodio 28/10: Jimmy non vuole avere più rapporti con Micaela

Nonostante i momenti spensierati, trascorsi con sua cugina Bianca, Jimmy continuerà ad avere problemi familiari a causa dei cattivi rapporti fra suo padre e Micaela.

Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole del 28 ottobre rivelano che il piccolo Poggi si ostinerà a non avere più un rapporto con sua madre e pertanto Niko sarà consapevole che Micaela possa decidere di agire legalmente. A quel punto l’avvocato sarà costretto ad avvertire Alberto, in modo tale da trovare una strategia difensiva per riuscire a vincere la causa legale. Roberto, invece, non si darà pace per la scomparsa di Marina e avrà un’intuizione che gli farà capire che Giordano non si è allontanata di sua spontanea volontà.