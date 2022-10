L'appuntamento con Un posto al sole continua ad appassionare gli spettatori e le nuove puntate in onda su Rai 3 saranno incentrata soprattutto sulle vicende di Marina Giordano.

La donna, dopo il rapimento, si ritroverà vittima tra le mani del suo ex Fabrizio, che apparirà sempre più pericoloso. Una situazione allarmante per Marina che, questa volta, potrebbe ritrovarsi a rischiare grosso.

Marina sparisce nel nulla: è giallo nelle nuove puntate di Upas su Rai 3

Nel dettaglio, Marina ha fatto perdere le sue tracce in queste nuove puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda su Rai 3.

La donna è sparita nel nulla dopo aver annunciato di essere in procinto di partire per un viaggio di lavoro: da quel momento in poi nessuno dei suoi cari ha avuto più la possibilità di sentirla al telefono.

La donna è apparsa irraggiungibile e non ha lasciato alcun tipo di informazione utile su dove potesse trovarsi.

Una situazione misteriosa e al tempo stesso angosciante per i suoi cari, in particolar modo per Roberto Ferri, il quale non riesce a darsi una spiegazione su quanto sta accadendo.

Marina in pericolo nella mani di Fabrizio: colpo di scena nelle nuove puntate di Upas

Ferri non sa che Marina è vittima della furia cieca del suo ex uomo, Fabrizio: quest'ultimo, interpretato dall'attore Giorgio Borghetti, è tornato di nuovo all'attacco dopo un periodo di assenza.

La signora Giordano credeva ormai di essersi lasciata alle spalle la sua tormentata storia d'amore con Fabrizio, al punto da decidere di concedere una nuova possibilità a Roberto e riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Peccato, però, che così non è stato e adesso si ritrova a dover affrontare una delle sfide più difficili della sua vita, dato che Fabrizio mostrerà dei lati inquietanti e spregiudicati del suo carattere.

'Nessuno potrà più separarci', scrive l'attrice di Marina dopo il rapimento nella soap Upas

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso del 2022 su Rai 3? Ad allarmare i fan della soap opera ci ha pensato anche l'attrice Nina Soldano, con un post pubblicato sui social.

"Siamo e resteremo soli Marina, nessuno potrà più separarci...", ha scritto l'attrice che veste i panni della dark lady di Palazzo Palladini in un tweet allegato ad uno scatto che la vede prigioniera nelle mani di Fabrizio.

Insomma il futuro di Marina sembra essere decisamente molto precario e non si esclude che la follia di Fabrizio possa portare a dei risvolti drammatici per la donna. Riuscirà a salvarsi oppure si ritroverà vittima del suo ex? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi di Upas in onda su Rai 3.