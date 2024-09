Continua a crescere la tensione per Alberto che ha deciso di rivolgersi alla polizia e nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 18 settembre su Rai 3 capirà di aver fatto la scelta giusta. Il boss Torrente, grazie alle preziosissime informazioni che Palladini rilascerà a Cimmino e Eugenio, non sarà più al sicuro. Intanto, il processo per l'affidamento di Tommy va avanti e ora è il momento delle testimonianze di Diego e Raffaele. Qualcuno, però, farà in modo che le cose non vadano come previsto.

Upas, spoiler del 18 settembre: per Ida si mette male

Nella prossima puntata di Un posto al sole Roberto e Marina (Nina Soldano) non riusciranno a trovare un punto d'incontro. Ferri non riesce a darsi pace per la distanza da Tommy ed è ossessionato dall'averlo ancora a casa sua. Le idee per ostacolare Ida non gli mancano di certo. Ferri è completamente concentrato sul processo e Marina finirà per fare altri passi indietro, stanca di non essere messa al primo posto. Ciò che ora vuole Roberto è distruggere Ida, anche a costo di manipolare Lara (Chiara Conti) e a Magdalena (Natalia Giro). Arriva il momento di Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello), animati da buone speranze. Questo però non basterà perché le vicende prenderanno una svolta inaspettata rischiando di capovolgere l'esito agognato da Ida.

Torrente vicino alla cattura

Alberto ha aiutato molto Cimmino (Francesca Colapietro) e Nicotera (Paolo Romano) con le informazioni che ha condiviso riguardo Torrente. Questi dettagli sembrano portare molto vicino al posto in cui si sta nascondendo il boss. Damiano (Luigi Fiore) freme, ansioso di catturarlo. L'operazione è però molto delicata e anche Palladini non è esente da ripercussioni, nonostante la polizia gli abbia garantito protezione.

Lo stesso vale per Damiano, con grande timore di Viola, che rivive la stessa ansia di quando era sposata con Nicotera.

Lieto fine non scontato per Viola e Damiano

Viola ha deciso tempo fa di seguire i suoi reali sentimenti, lasciando Eugenio per Damiano. Per lei non è stato semplice, anche perché il piccolo Antonio ne ha sofferto parecchio e i sensi di colpa l'hanno tormentata per molto tempo.

Il rapporto con Eugenio è andato a deteriorarsi anche per il lavoro che lo mette sempre in pericolo. Lei stessa ne ha subito le conseguenze rimanendo gravemente ferita e perdendo l'amica Susanna. Ora con Damiano si sta ripresentando la stessa dinamica, più he mai con l'operazione volta a catturare Torrente. Non è detto che Viola accetti ancora di vivere con la paura costante di perdere l'uomo che ama, finendo per lasciare Damiano. Una possibile alternativa è che lui cambi lavoro, ma lo riteniamo improbabile.