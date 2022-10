Tra i concorrenti in lizza per entrare al GFVip 7 potrebbe esserci anche Akash Kumar. I telespettatori del Reality Show hanno pensato al modello di origini indiane, dopo aver ascoltato una chiacchierata tra Giaele De Donà e Alberto De Pisis. La influencer ha lasciato intendere che gli autori l'hanno messa al corrente del possibile ingresso di un suo ex. Alberto invece ha parlato di un ragazzo "super narciso".

Le parole di Alberto e Giaele

Nei giorni scorsi, Giaele si è ritrovata a parlare con Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis del possibile ingresso di un suo ex: " Mi hanno detto forse entra lui".

La diretta interessata ha rivelato di avere avuto un flirt con questa persona a soli 18 anni, poco dopo essere arrivata a Milano. Stando al racconto della influencer, il nuovo "vippone" sarebbe un super narciso: "Il nome comincia con la A".

A fare eco alle dichiarazioni di Giaele, ci ha pensato Alberto. Il diretto interessato ha parlato di un concorrente la cui iniziale del nome è la "A". Sebbene De Pisis non abbia rivelato l'identità del nuovo presunto coinquilino ha chiosato: "Lui entrerà tra due settimane. Non lo dico, ma so che entra". A detta di Alberto, il nuovo ipotetico coinquilino sarebbe la perfetta incarnazione di un uomo insicuro: "Entra perché ha una storia molto attuale". Infine, Alberto De Pisis si è complimentato con Giaele per avere avuto un flirt con questo ragazzo.

Le ipotesi del web

Giaele e Alberto non hanno fatto alcun nome o riferimento sul nuovo presunto concorrente del GFVip 7. Tuttavia, i telespettatori hanno ipotizzato che si trattasse di Akash Kumar. Tra i principali indizi, c'è l'inizia del nome che corrisponde alla lettera "A". Inoltre, il modello avrebbe in più occasioni dimostrato di essere super attento alla cura del proprio aspetto fisico.

In passato, Akash ha già avuto delle esperienze televisive: Ciao Darwin, Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi e Temptation Island.

Al momento si tratta solo di supposizioni formulate sul web, per capire se entrerà o meno bisognerà attendere la conferma da parte degli autori del GFVip 7 o dello stesso conduttore.

I concorrenti in lizza per entrare nella Casa

Stando ai rumor, tra le concorrenti in lizza per entrare nella Casa ci sarebbe Dayane Mello, Teresa Langella ed Helena Prestes.

La modella brasiliana pare che abbia avuto una telefonata con Alfonso Signorini durante un viaggio in treno da Milano a Roma. Se dovesse tornare Dayane, per lei si tratterebbe della seconda esperienza proprio come Giulia Salemi.

Per quanto riguarda Teresa Langella, l'ex tronista di Uomini e Donne sui social ha spiegato di essere in viaggio per la Capitale per una nuova avventura. Helena invece conoscerebbe già tre concorrenti del GFVip 7: Nikita (le due hanno preso parte all'ultima edizione di Pechino Express), Daniele e Antonino (con questi due, Prestes avrebbe avuto un flirt).