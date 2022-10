In modo del tutto sorprendente nell'episodio di Un posto al sole andato in onda questo lunedì 10 ottobre è stata svelata l'identità del misterioso avvelenatore. Con un colpo di scena a fine puntata, è stato confermato che, ad attentare alle vite di Roberto e Marina, è stato Fabrizio Rosato. Va detto che numerosi indizi sembravano puntare in quella direzione, in primis la lettera che Lara gli aveva consegnato, ma nessuno voleva credere che un personaggio finora tutto sommato positivo, potesse trasformarsi in tentato omicida.

Negli ultimi minuti della puntata è stato infatti mostrato il covo del potenziale assassino e al suo interno si è palesato Fabrizio con uno sguardo decisamente inquietante, segno che i suoi nervi alla fine hanno ceduto, lasciando lo spazio al suo lato più oscuro.

Fabrizio (Giorgio Borghetti) ha avvelenato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). A fine puntata è stato infatti mostrato mentre si aggirava nervosamente all'interno del famigerato covo dell'avvelenatore. Restano da capire alcuni dettagli, ma non ci sono più dubbi sulla sua colpevolezza.

L'uomo potrebbe avere avuto l'appoggio di qualcuno, ma la sensazione è che abbia agito da solo, mosso da una folle gelosia, innescata il giorno in cui ha ricevuto la lettera da Lara. Le umiliazioni subite da Roberto, le bugie di Marina - unite a ingenti dosi di alcol - hanno avuto la meglio sulla sua fragile psiche portandolo a un crollo definitivo.

Resta da capire se volesse uccidere realmente Roberto e o se il suo fosse solo un tentativo disperato di uscirne da eroe con Marina, ma probabilmente nei prossimi giorni verranno chiariti tutti i dettagli del suo folle piano.

La caduta nella follia

Fabrizio è sempre stato una persona fragile, tuttavia la sua incapacità di gestire la rabbia lo ha portato spesso ad avere improvvisi scatti di ira.

A questa sorta di bipolarità, fortemente acuita dal suo alcolismo, va aggiunta un'ossessione morbosa verso Marina che potrebbe spiegare come l'uomo sia arrivato a tanto. Il punto di svolta c'è stato quando Lara gli ha consegnato la lettera che Marina aveva destinato a Roberto. Lì la donna dichiarava tutto il suo amore a Ferri, ma soprattutto ammetteva di avere sempre mentito a Rosato, scegliendolo quasi come una sorta di ripiego.

L'imprenditrice Giordano non ha mai ammesso le proprie bugie, mentre Fabrizio si sentiva sempre più inadeguato ed incapace di competere con un uomo che lui disprezzava tremendamente, ma che era chiaramente l'oggetto del desiderio di Marina.

Probabilmente Fabrizio non voleva fare del male a Marina, in quanto lui pensava che non avrebbe bevuto, mentre su Roberto il discorso si fa un po' più complesso.

'Io so chi sei'. Marina ora è in pericolo

Nel finale di puntata Fabrizio ha scoperto che Marina avrebbe sposato Roberto e le ha rivolto una frase molto significativa: "Non c'è bisogno che tu dica nulla, io lo so quello che c'è stato tra di noi e so chi sei. Penso di conoscerti bene ormai."

Fabrizio sa che Marina non l'ha mai amato e di fronte all'ennesima bugia potrebbe decidere di fare del male anche a lei. Nel finale infatti si è scoperto che l'uomo sta provando a scrivere una lettera copiando la grafia della donna e tale dettaglio assumerà un importante significato nelle prossime puntate.