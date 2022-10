Tante novità accadranno durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse ad ottobre negli Usa. Le trame dello sceneggiato rivelano che Ridge Forrester potrebbe decidere di scaricare nuovamente Taylor Hayes qualora apprendesse la verità sul piano organizzato presumibilmente da Thomas ai danni di Brooke Logan.

Beautiful, anticipazioni: gli assistenti sociali arrivano per Thomas

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse attualmente negli Usa rivelano che ci potrebbe essere ancora una speranza per il ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke.

Tutto inizierà quando quest'ultima giungerà a casa Forrester per accompagnare suo nipote da Hope, in quanto teme che Thomas non sia un papà perfetto. In questa circostanza Logan si troverà di fronte il figliastro in evidente stato di alterazione. Difatti il giovane Forrester accuserà la moglie di Ridge di tutti i problemi causati ai suoi famigliari. Inoltre il padre di Douglas inizierà a gesticolare con un coltellino, con cui stava tagliando un frutto. Brooke, a questo punto, temerà che possa farle del male, tanto da correre dal marito per raccontare tutti i dettagli del battibecco. Intanto Ridge non esiterà ad affrontare il figlio in un duro confronto, poi arriveranno due assistenti sociali.

Brooke scopre che suo marito ha deciso di stare con Taylor

I servizi sociali saranno chiamati a valutare la capacità genitoriale di Thomas dopo aver ricevuto una segnalazione. A tal proposito, Ridge sospetterà che sia stata sua moglie a chiamarli, poiché molto adirata con suo figlio. Pertanto lo stilista deciderà di mettere Brooke con le spalle al muro, tanto da prendere una decisione inaspettata dopo aver ricevuto una risposta spiazzante.

In seguito Forrester si imbarcherà per il primo aereo diretto ad Aspen per raggiungere sua figlia Steffy e Taylor. Dall'altra parte, Brooke non esiterà a pedinarlo visto che temerà che possa commettere un grosso sbaglio. Una volta in Colorado, la sorella di Katie riceverà una brutta notizia. Ridge la informerà di voler stare con Taylor.

Una notizia, che spezzerà il cuore della signora Logan, la quale sospetterà che suo marito sia rimasto vittima delle pressioni dei figli e della dottoressa Hayes.

Ridge potrebbe lasciare la dottoressa Hayes appreso del piano del figlio

Tuttavia le speranze di un ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge potrebbero non essere vane a causa di Thomas. I portali annunciano che il figlio di Taylor potrebbe aver incastrato la matrigna, facendo lui la segnalazione agli assistenti sociali grazie a un'app per camuffare la voce e che ha portato alla rottura con lo stilista. Un piano che potrebbe essere scoperto dal signor Forrester, il quale a quel punto potrebbe decidere di tornare dalla moglie, lasciando nuovamente la dottoressa Hayes.