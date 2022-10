Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il misterioso personaggio che ha provato a togliere la vita a Roberto e Marina si preparerà ad agire nuovamente. In questi giorni sono stati rivelanti tanti piccoli indizi e il quadro che ne viene fuori risulta poco confortante per l'imprenditrice Giordano.

A quanto pare quest'ultima potrebbe infatti essere rapita e segregata dalla stessa persona che aveva provato ad avvelenare lei e Ferri. Il misterioso personaggio inoltre, per assicurarsi di non essere "disturbato", si appresterà a scrivere una strana lettera.

Un posto al sole, anticipazioni: Marina finisce in un incubo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas, hanno fornito diversi interessante rivelazioni, senza però descrivere quello che accadrà in modo netto. Unendo i vari indizi, è possibile comunque avere un quadro abbastanza chiaro di quello che accadrà sin dai prossimi giorni.

In particolare, occhio alla puntata di venerdì 14 ottobre, perché sarà in quell'episodio che l'avvelenatore farà la sua mossa. Marina infatti, dopo una violenta lite, sparirà senza dare più notizie di sé. La donna verrà forse tramortita e poi rapita? O forse seguirà l'attentatore di sua spontanea volontà? Difficile dirlo, ma bisogna ricordare che si tratta solo di ipotesi quello che è certo è che Marina capirà di essere in pericolo e tutto questo avverrà poco prima che l'imprenditrice raggiunga il Salone Nautico, dettaglio assolutamente non trascurabile ai fini della trama.

Un posto al sole: il mistero della lettera

Tutta questa vicenda sembra ruotare attorno alla lettera che Marina aveva scritto a Roberto e che Lara ha poi consegnato a Fabrizio. Tale missiva è ricomparsa sulla scrivania dell'avvelenatore, ma non è tutto. Questo misterioso personaggio infatti ha provato a copiare la calligrafia di Marina, per scrivere una nuova lettera.

Purtroppo si legge poco ma sono chiare alcune parole come "caro Roberto... per riflettere e Nautico". Le anticipazioni ufficiali rivelano inoltre che Roberto riceverà una strana lettera che lo farà soffrire.

Da questo punto, si può tornare nel campo delle ipotesi e teorizzare che l'attentatore scriverà una falsa lettera d'addio a Roberto, fingendosi Marina, dove quest'ultima gli chiederà una pausa di riflessione.

Questo darebbe all'attentatore il tempo di segregare Marina e spiegarle i motivi del suo folle gesto. Ma chi potrebbe essere quindi il colpevole?

Le teorie sul colpevole: occhi puntati su Fabrizio

Dando per scontato che tutto giri attorno alla lettera, il principale indiziato resta indubbiamente Fabrizio. Del resto Ferri ha rovinato la sua vita e lui è indubbiamente ossessionato da Marina. Lui potrebbe "rapire" Marina per rinfacciarle di averle mentito ma resta da capire se arriverà o meno a farle del male. Il fatto che Rosato, al momento, sia il principale indiziato, non fornisce la sicurezza che sia il colpevole. Gli sceneggiatori potrebbero avere infatti depistato gli spettatori. Ma allora chi resta?

Crollano le quotazioni di Lia (il suo segreto è legato alla famiglia ebrea salvata dal conte Giorgio). mentre Lara resta un'osservata speciale, in quanto in possesso della lettera originale.

Restano in piedi altre ipotesi legate a nemici del passato o meglio a loro parenti, visto che sono tutti morti o in carcere. Però sarebbe davvero curioso se a questo punto della storia venissero riproposte le storie di personaggi come Pietro Abbate, Vera o Miriam.

Qualcuno sostiene la teoria del turista francese Arnaud Leroy, a causa delle foto a Procida, non è impossibile però il rapporto tra lui e Marina è stato davvero poco significativo per giustificare una tale ossessione.

Per quanto riguarda Silvana e Luciana va detto che le due fedeli collaboratrici potrebbero aver preso la lettera per consgenarla a Fabrizio, ma difficile pensare che siano capaci di un gesto criminoso.