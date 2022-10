Oggi, lunedì 24 ottobre, inizierà una nuova settimana nella scuola di Amici. Lo speciale che è stato trasmesso su Canale 5 domenica 23, ha regalato emozioni e colpi di scena, molti dei quali riguardano Mattia Zenzola. Il ballerino ha ufficializzato la sua storia d'amore con Maddalena, è arrivato ultimo nella gara della puntata e ha eseguito un passo a due con Megan su richiesta della maestra Celentano. Nel vedere il ragazzo indossare un pantalone diverso da quello che lei gli aveva mandato, la prof Alessandra si è arrabbiata e ha annunciato che sanzionerà l'allievo.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Sta per iniziare una nuova programmazione settimanale di Amici: il 24 ottobre, infatti, sarà trasmesso il daytime incentrato su quello che è accaduto nella scuola al termine del sesto speciale.

Tra le anticipazioni già disponibili, spiccano quelle su un allievo che subirà un provvedimento disciplinare per aver sfoggiato un look inadatto alla coreografia assegnata.

Durante la puntata di domenica scorsa, la maestra Celentano ha preannunciato che nei giorni seguenti avrebbe sanzionato Mattia perché per il suo compito non ha indossato i pantaloni che lei aveva richiesto. Nel passo a due di latinoamericano con Megan, infatti, Zenzola aveva un abbigliamento largo nella parte inferiore e un maglioncino attillato: alla professoressa non è piaciuta neppure la catenina d'oro che il ragazzo aveva (gli ha detto che doveva nasconderla sotto la maglia a collo alto).

Non si sa ancora che punizione sceglierà la severa insegnante per il titolare del team Todaro: tra le opzioni, una sfida o qualche nuovo compito da preparare per la prossima puntata.

Chi trionfa tra i cantanti di Amici

Un altro argomento che sarà affrontato nel daytime di Amici del 24 ottobre è la gara inediti.

Cricca, Niveo e Piccolo G si esibiranno davanti ad un produttore per capire chi di loro vincerà la possibilità di veder prodotta la propria canzone da un professionista.

L'esperto di musica opterà per il talento del team Zerbi, il ragazzo che anche ieri ha ricevuto un piccolo rimprovero da Rudy per osare troppo nella preparazione delle cover settimanali.

Con molta probabilità, nel pomeridiano di oggi sarà anche aperto il televoto sulla permanenza di Asia nella scuola. Visto che la ballerina si è classificata ultima nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato, i telespettatori dovranno decidere se riconfermarle la maglia oppure se eliminarla definitivamente dal programma.

Attesa per la nuova registrazione di Amici

La sesta puntata di Amici ha permesso al pubblico di scoprire che in casetta di è formata un'altra coppia oltre a Niveo e Rita.

Maria De Filippi ha ufficializzato la storia d'amore che è nata tra Mattia e Maddalena, due ballerini di quest'anno che si sono avvicinati sin dall'inizio consolandosi a vicenda e poi scambiandosi dei baci davanti alle telecamere.

L'unica a non essersi fatta intenerire dal filmato sui neo piccioncini, è stata la maestra Celentano, che subito dopo ha anticipato a Zenzola che in settimana riceverà una "sanzione" per non aver messo i pantaloni che lei aveva richiesto per il compito.

I ragazzi della scuola, intanto stanno preparando la settima puntata: contrariamente a quello che è accaduto da metà settembre ad oggi, la registrazione del nuovo speciale non avverrà di mercoledì ma giovedì pomeriggio.

Il 27 ottobre, dunque, ci saranno le riprese dell'appuntamento che poi sarà trasmesso in televisione la domenica successiva, e che potrebbe essere determinante per il percorso di Asia (prima detentrice del "banco del pubblico") nella trasmissione.