La nuova registrazione di Amici 2022 è in programma giovedì 24 novembre e sarà poi trasmessa domenica 27 novembre su Canale 5.

Un appuntamento imperdibile per i tantissimi fan del talent show che si stanno appassionando alle vicende dei cantanti e ballerini che fanno parte della classe di questa ventiduesima edizione.

Tuttavia, anche questa settimana, la durata della puntata sarà ridotta in tv, dato che l'appuntamento non andrà avanti fino alle 16:30.

Il 24 novembre prevista la nuova registrazione di Amici 2022

Nel dettaglio, la nuova registrazione di Amici 2022 è prevista questo giovedì 24 novembre: i protagonisti del talent show si ritroveranno in studio per le riprese di questo nuovo appuntamento che sarà poi in onda domenica prossima su Canale 5.

La novità riguarderà la durata di messa in onda di questo nuovo speciale della domenica pomeriggio che, come è già successo la scorsa settimana, sarà in onda in versione ridotta.

Come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, l'appuntamento con Amici 22 prenderà il via pochi minuti prima delle 14:00, subito dopo L'Arca Di Noè, ma non chiuderà alle 16:30.

Puntata ridotta per Amici 2022: la registrazione del 24 novembre durerà meno

Come è già successo la scorsa settimana, anche la registrazione di questa nuova puntata di Amici 2022 in programma il 24 novembre, durerà complessivamente due ore.

La messa in onda su Canale 5, infatti, è prevista dalle 14:00 alle 16:00 circa, dopodiché la linea passerà al nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Anche questa settimana, quindi, gli spettatori e appassionati del talent show Mediaset dovranno fare i conti con questa puntata ridotta.

I colpi di scena, però, non mancheranno e in attesa di scoprire chi saranno i prossimi ospiti che arriveranno in studio nel corso della registrazione di questa settimana, l'attesa è incentrata anche sul verdetto della sfida che vede protagoniste Cricca e Federica.

Il verdetto della gara inediti tra Federica e Cricca: registrazione Amici 2022 del 24 novembre

La scorsa settimana, infatti, c'è stata la gara degli inediti che ha visto protagoniste Cricca e Federica. A giudicare le esibizioni delle due cantanti di questa edizione è stata la speaker radiofonica Federica Gentile.

Il verdetto finale della gara inediti, però, non è stato svelato nel corso della puntata ma sarà rivelato in questa nuova registrazione di Amici 22 del 24 novembre.

Le due cantanti, quindi, scopriranno chi ha avuto la meglio e non si esclude che nel corso di questa puntata di Amici 22 che sarà trasmessa domenica 27 novembre, possa esserci il lancio di nuovi inediti dei cantanti in gara.