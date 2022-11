Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 5 al 9 dicembre 2022? Per i fan della soap opera pomeridiana di Rai 1 sono in arrivo delle "brutte notizie", dato che gli episodi inediti di questa settima stagione saranno sospesi per due settimane in daytime.

L'appuntamento con la soap sarà sospeso dalla fascia del primo pomeriggio di Rai 1 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio, le quali terranno banco fino a metà dicembre.

Cancellate le puntate de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 dicembre 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 non prevede nuove puntate nella settimana che va dal 5 al 9 dicembre 2022.

La soap opera non andrà in onda con episodi inediti, dato che proseguirà lo stop di due settimane nella fascia del primo pomeriggio.

La sospensione de Il Paradiso delle signore 7 in daytime prenderà il via il 28 novembre e andrà avanti fino al 9 dicembre 2022.

Le nuove puntate della soap opera, quindi, torneranno in onda regolarmente dal 12 dicembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 16 alle 16:50 circa, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone.

Da quel momento in poi, però, non ci saranno più ulteriori stop nella fascia del primo pomeriggio. Il Paradiso delle signore 7 andrà avanti regolarmente in daytime per tutte le restanti settimane del mese di dicembre 2022 e non subirà alcun tipo di interruzione neppure in occasione del periodo delle feste natalizie.

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle nuove puntate che saranno trasmesse dal 12 dicembre in poi su Rai 1.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7: torna Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Ludovica Brancia, interpretata dall'attrice Giulia Arena.

Dopo un periodo di assenza, Ludovica tornerò nella città meneghina e la sua presenza non passerà affatto inosservata. Ludovica, infatti, dopo aver mollato Marcello per andare in vacanza con il ricco Ferdinando Torrebruna, si ritroverà a fare i conti con diversi cambiamenti.

Marcello ha subito una trasformazione e, dopo la cocente delusione, ha chiesto aiuto alla contessa per intraprendere un percorso di successo nel mondo della finanza. Ludovica, quindi, si ritroverà al cospetto un Marcello completamente diverso rispetto al passato: riuscirà a conquistarla di nuovo oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.