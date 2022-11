Gaffe di Oriana all'interno della casa del Grande Fratello Vip sulla figlia di Antonino e Belen. La concorrente spagnola in queste ore si è resa protagonista di un episodio che non è piaciuto per niente all'ex compagno della showgirl argentina, il quale non si è fatto problemi a bacchettarla e prenderne le distanze.

Antonino ha trascorso delle ultime giornate non facili all'interno della casa di Cinecittà, provato soprattutto dalla mancanza di sua figlia. E, Oriana, dopo aver sminuito la "sofferenza" provata da Antonino ha poi rincarato la dose, dicendo che anche lei sente forte la mancanza del suo cane.

La gaffe di Oriana al GF Vip sulla figlia di Antonino e Belen Rodriguez

Gli ultimi giorni di permanenza al GF Vip non sono stati facili per Antonino Spinalbese. A distanza di due mesi dall'inizio di questa avventura, l'ex compagno di Belen ha avuto un momento di crisi, provato fortemente dalla mancanza di sua figlia Luna Marì.

Oriana, con la quale Antonino ha avuto degli incontri "ravvicinati" sotto le coperte, ha provato a stargli vicino, salvo poi rendersi protagonista di una gaffe che ha spinto il ragazzo a prenderne le distanze, in maniera quasi definitiva.

"Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Comunque ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane", ha detto Oriana.

Antonio scarica Oriana dopo la gaffe sulla figlia al GF Vip

Oriana si è subito resa conto di aver fatto uno scivolone e ha chiesto scusa ad Antonino, sottolineando che voleva solo cercare di tirargli su il morale, senza sminuire il legame che ha con sua figlia.

Sta di fatto, però, che la gaffe di Oriana all'interno della casa del GF Vip, ha permesso all'ex compagno di Belen di "aprire gli occhi" sulla concorrente, con la quale c'era stato un avvicinamento tale da lasciar intendere che tra i due potesse sbocciare l'amore.

"Non è la persona che cerco, l'ho capito", ha sentenziato infatti Antonino.

'Non è quella che fa per me', Antonino tronca la relazione con Oriana al GF Vip

"Io do peso alle parole, ma non è quella che fa per me. Punto", ha sottolineato ancora Antonino in uno sfogo all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

L'ex di Belen ha ammesso che intende perdonarle Oriana per questo scivolone sulla figlia, però - a quanto pare - non vuole portare avanti la "frequentazione" che avevano iniziato nelle ultime settimane, sotto i riflettori della casa del reality show di Mediaset.