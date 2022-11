Mancano circa 48 ore alla registrazione della nona puntata di Amici, prevista per giovedì 10 novembre, quando verranno effettuate le riprese dello speciale di domenica 13 novembre.

Stando a quello che si vocifera in rete in questi giorni d'attesa, gli ospiti del prossimo speciale del talent-show dovrebbero essere due ex allievi, nonché protagonisti della scorsa edizione. Visto che è in uscita il nuovo singolo di LDA e Albe, si dice che dovrebbero presentarlo in anteprima proprio negli studi tv che li hanno accolti per tanti mesi solo un anno fa.

Aggiornamenti sulle nuove riprese di Amici

Giovedì 10 novembre sarà registrata la puntata di Amici che il pubblico di Canale 5 potrà vedere domenica: tra meno di due giorni, dunque, in rete inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate di tutto quello che accadrà in studio.

Anche se manca poco alla realizzazione del nono speciale di quest'anno, non sono trapelate molte informazioni su quello che faranno gli allievi, su eventuali sfide o compiti assegnati dai professori.

L'unica notizia che ha impazzato in rete di recente, è quella sui possibili ospiti musicali dell'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 13 novembre.

"Salvo cambiamenti, LDA e Albe saranno gli ospiti della prossima registrazione.

La conferma arriverà in questi giorni", si legge su una pagina Twitter che ogni settimana riporta tutti gli spoiler sulle riprese del talent-show di Maria De Filippi.

Il ritorno dei protagonisti di Amici 21

Stando a quello che si vocifera sui social network, dunque, gli ospiti della nona puntata di Amici 22 dovrebbero essere due allievi della scorsa edizione.

Ad avvalorare questa teoria che molti fan del programma condividono, è l'imminente uscita sul mercato del nuovo singolo di LDA e Albe, che hanno deciso di collaborare dopo l'esperienza nella scuola più famosa d'Italia.

Venerdì 11 novembre, infatti, sarà pubblicato "Cado", il brano che D'Alessio e La Malfa hanno scritto insieme e col quale hanno deciso di tornare in radio dopo qualche mese di stop.

Maria De Filippi, inoltre, fino ad oggi ha accolto in studio tutti i cantanti dell'anno scorso che hanno lavorato a nuovi progetti discografici: Luigi Strangis ha partecipato al primo speciale e ha cantato il anteprima l'inedito "Stai bene su tutto", Alex Wyse è stato ospite qualche settimana fa per promuovere la canzone "Mano ferma" e l'album "Ciò che abbiamo dentro".

Anche per LDA e Albe, dunque, dovrebbe accadere lo stesso; la conferma ufficiale arriverà giovedì sera, quando usciranno le anticipazioni della registrazione prevista per quel giorno.

Polemica su Wax: il cantante di Amici copierebbe Blanco

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla nona puntata di Amici, i fan sono concentrati su una piccola polemica che è nata dopo lo scorso speciale.

Al termine del consueto appuntamento settimanale con il suo talent-show, infatti, Maria ha mostrato al pubblico le copertine degli inediti di Tommy Dali, NDG e Wax, tutti in uscita alla mezzanotte di quel giorno.

Molti spettatori, però, hanno trovato parecchie similitudini tra la foto dedicata al brano "Turisti per sempre" e quella scelta da Blanco per l'ultimo singolo "Nostalgia". Il talento del team Arisa, infatti, in queste ore è stato accusato di voler imitare l'artista di "Notti in bianco" nell'immagine, nel modo di cantare e nel comportamento un po' da ribelle che ha davanti alle telecamere. I sostenitori del ragazzo lo hanno difeso, dicendo che lo scatto in questione non l'avrebbe scelto lui, quindi al massimo si dovrebbe puntare il dito contro la produzione e chi ha voluto mettere Wax in copertina in una posizione che oggettivamente ricorda tanto Blanco.