Venerdì 11 novembre è andata in onda una puntata pomeridiana di Amici, in cui il pubblico è stato aggiornato su un argomento che era rimasto in sospeso durante lo speciale di domenica scorsa. Spronati dalla produzione a dire la verità su chi ha scritto in un biglietto che NDG è pesante e pensa solo all'apparenza delle cose, i ragazzi sono arrivati alla conclusione che l'autore era Niveo. Crisi di pianto per il cantante, che è stato consolato a fatica dalla fidanzata Rita.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

I fan di Amici aspettavano da quasi una settimana di conoscere il nome dell'allievo che nel "gioco dei palloncini" ha scritto di NDG che è una persona pesante e che pensa solo all'apparenza.

Venerdì 11 novembre l'inizio del daytime del talent show è stato dedicato a questo argomento e a come hanno reagito i ragazzi quando l'autore del bigliettino incriminato si è rivelato.

La puntata è cominciata con un discorso generale in cui alcuni come Aaron, Cricca e lo stesso NDG spronavano il "colpevole" a farsi avanti, anche per capire il motivi per il quale ha espresso un pensiero così drastico sul compagno di classe.

Dopo vari tentennamenti (e dopo che le telecamere hanno indugiato più volte sul viso di chi è stato), Niveo ha ammesso di essere lui la persona che tutti stavano cercando da giorni.

Le lacrime del protagonista di Amici

Niveo ha cercato di giustificarsi dicendo che già in passato aveva detto le stesse cose a NDG, ovvero che alcuni suoi comportamenti non gli erano chiari.

Federica ha preso la parola e ha chiesto al "colpevole" perché non ha alzato la mano in studio quando tutti si domandavano chi avesse scritto quel bigliettino.

Il giovane ha detto che ha preferito rimanere in silenzio davanti al pubblico per evitare di innescare inutili polemiche, anche perché avrebbe cercato un chiarimento col diretto interessato in casetta.

Le parole del cantante del team Cuccarini non hanno convinto, tant'è che anche la sua fidanzata Rita si è allontanata e non l'ha consolato quando ha cominciato a piangere.

Aaron ha fatto da paciere avvicinando prima la giovane coppia, e poi Niveo e NDG, che alla fine della discussione si sono abbracciati promettendosi di andare avanti dimenticando quello che è successo nell'ultima puntata.

Speciale difficile per il talento di Amici

Per Niveo, però, i problemi non sono finiti qui.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata il 10 novembre, infatti, fanno sapere che il cantautore di Amici si è classificato ultimo nella gara inediti giudicata da Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi. Il maestro di musica, in particolare, non ha apprezzato il brano del giovane e gli ha dato un voto che supera di poco la sufficienza.

Quando ha scoperto di essere di nuovo a rischio eliminazione, l'allievo è scoppiato a piangere ed è entrato in crisi.

Lorella Cuccarini si è rivolta all'alunno della sua squadra dicendogli che deve darsi una svegliata e reagire, altrimenti lei sarà la prima a sospendergli la maglia.

Da quando è entrato nella scuola Niveo è finito spesso in sfida o a rischio esclusione, ma si è sempre salvato per volere dei giudici esterni oppure della sua insegnante che gli ha dato un'altra possibilità.

Nei prossimi giorni dovrà affrontare un esame per riconfermarsi nella classe: l'ultima parola spetterà alla bionda showgirl che, durante le riprese del 10 novembre, si è mostrata un po' scettica sul percorso che il talento del suo team sta facendo da quando è cominciata la ventiduesima edizione del programma di Maria De Filippi.