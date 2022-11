La nona puntata di Amici è stata registrata giovedì 10 novembre e in base agli spoiler trapelati dallo studio nessun allievo è stato eliminato, ma Niveo e Ramon sono finiti a rischio in quanto ultimi nelle gare di canto e ballo. Tanti ospiti si sono avvicendati durante le riprese: Giorgia e Alessandra Amoroso per promuovere i loro nuoci singoli, Belen Rodriguez per fare una sopresa, Vessicchio, Stash e Michele Bravi per giudicare la competizione sugli inediti.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Secondo le anticipazioni sul nono speciale di Amici, i cantanti della classe hanno partecipato alla gara inediti giudicata da Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi, che hanno deciso di premiare Aaron con il pezzo "Universale".

Come ha anticipato Maria De Filippi in un recente daytime, il ragazzo ha vinto la possibilità di esibirsi durante la finalissima di Tu sì que vales.

Anche i ballerini hanno avuto quest'opportunità. La classifica della gara di ballo ha visto primeggiare Gianmarco: anche lui parteciperà alla diretta conclusiva del programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

La soubrette argentina è stata ospite delle riprese del talent show per fare una sorpresa a Wax che, scherzando con la conduttrice e col pubblico, ha detto che aveva richiesto da settimane la sua presenza in studio.

I talenti in bilico ad Amici

Se Gianmarco si è piazzato al primo posto nella gara di ballo della nona puntata di Amici, Ramon è arrivato ultimo e in settimana dovrà sostenere un esame per riconquistare la maglia momentaneamente sospesa.

Spetterà alla maestra Celentano decidere se riconfermare l'allievo tra i titolari oppure no.

Stesso discorso per i cantanti che si sono esibiti davanti a Vessicchio, Stash e Michele Bravi.

Aaron ha vinto la gara inediti e anche l'opportunità di cantare alla finale di Tu sì que vales, mentre Niveo si è classificato ultimo, soprattutto perché pare che il maestro Beppe Vessicchio non l'abbia apprezzato particolarmente.

Toccherà a Lorella Cuccarini prendere una decisione definitiva sul percorso del giovane all'interno della scuola, spesso messo in discussione da giudici esterni (il cantautore ha già affrontato e vinto due sfide).

Ballo tra ex negli studi di Amici

Un'altra gara alla quale hanno partecipato i ragazzi di Amici è quella sul ballo improvvisato.

Giulia Pauselli ha osservato e valutato le esibizioni di Maddalena, Ludovica e Claudia (che dovevano condividere il palco con degli oggetti di scena) e ha dato il voto più alto sia a Maddalena che Ludovica.

Durante questa competizione Claudia ha avuto la possibilità di interagire con il suo ex fidanzato Samuele Barbetta, che ha fatto una dimostrazione per la gara d'improvvisazione.

All'interno della scuola, però, Claudia ha flirtato con Wax per circa una settimana. Dopo essersi baciati con passione, i due hanno capito di non essere fatti l'uno per l'altra e hanno preferito interrompere la frequentazione in modo pacifico, restando buoni amici.

Tra gli ospiti musicali della registrazione del talent del 10 novembre c'è stata Alessandra Amoroso (che ha cantato il nuovo singolo "Notte blu" e ha scherzato con la conduttrice) e Giorgia, anche lei in promozione con un brano inedito.