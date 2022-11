Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, per la settimana 14-18 novembre 2022, rivelano che la situazione di Marina continuerà a essere particolarmente preoccupante e Ferri deciderà di passare all'azione.

Spazio anche alle vicende di Diego, che questa volta si renderà conto che sta rischiando di perdere per sempre Lia, di cui è profondamente innamorato.

Intanto Niko si ritroverà a doversi confrontare con i fantasmi del suo recente passato e il dramma legato alla scomparsa di Susanna.

Roberto vuole trovare Marina: anticipazioni Upas 14-18 novembre 2022

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, della settimana 14-18 novembre 2022, rivelano che Marina continuerà a essere nelle mani del suo ex Fabrizio.

L'uomo non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti della donna, segregata e prigioniera nelle sue mani.

Il dramma di Marina, però, si avvierà verso le battute finali, dato che Roberto Ferri ha finalmente intuito che la situazione è ben più grave del previsto.

Ferri rischia di perdere Marina: anticipazioni Un posto al sole al 18 novembre

Fino a questo momento, infatti, tutti avevano sottovalutato cosa stesse accadendo e per tale motivo anche lo stesso Ferri aveva creduto che Marina volesse intraprendere una nuova relazione con l'ex Fabrizio.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 18 novembre rivelano che, a questo punto, Ferri capirà che bisogna intervenire il prima possibile e nel corso dei nuovi episodi rischierà di perdere per sempre la sua Marina.

Cosa succederà a questo punto? Roberto riuscirà a intervenire prima che sia troppo tardi oppure la follia di Fabrizio porterà a dei risultati clamorosi?

Diego prova a fermare la fuga di Lia: anticipazioni Un posto al sole

Occhi puntati anche su Diego che, in queste nuove puntate della soap opera, tenterà in tutti i modi di provare a conquistare la fiducia di Lia e cercare di convincerla a non abbandonare Palazzo Palladini.

L'intenzione della donna sembra essere quella di andare via da Napoli e proprio per questo motivo Diego si metterà all'opera per "evitare il peggio", consapevole ormai del fatto di provare dei sentimenti forti.

Riuscirà il figlio di Raffaele a far sì che Lia cambi idea e accetti di restare a Napoli al suo fianco per portare avanti questa frequentazione?

Niko tornerà a confrontarsi con il decesso di Susanna: anticipazioni Un posto al sole al 18 novembre

Spazio anche alle vicende di Niko: le trame delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che il ragazzo si ritroverà a dover fare i conti con i fantasmi del passato legati al decesso della sua amata Susanna.

Come se non bastasse, per le nuove puntate della soap previste entro il mese di novembre, ci sarà anche il ritorno in scena di Manlio, il padre di Susanna, che riemergerà così a Napoli a distanza di un po' di tempo dalla scomparsa della sua amata figlia.