Quello che è andato in onda ieri, martedì 15 novembre, è stato un daytime di Amici davvero ricco di eventi. In poco più di mezz'ora, infatti, la produzione ha aggiornato i telespettatori su: gli amori che stanno nascendo in casetta, il provvedimento disciplinare che è stato preso per NDG e Tommy Dali, la lite scaturita da un gesto di stizza di Piccolo G e la decisione della commissione interna su un compito assegnato da Todaro a Gianmarco. Tutti i professori hanno concordato nel ritenere scorretta la richiesta di Raimondo di far ballare all'allievo una coreografia della maestra Celentano, e Emanuel Lo ha accusato il collega di voler creare dinamiche televisive inutili.

Nervi tesi nella commissione interna di Amici

Erano giorni che i fan di Amici attendevano risposte su alcune faccende rimaste in sospeso prima della messa in onda della nona puntata.

Il 15 novembre, dunque, il pubblico ha scoperto le decisioni che la produzione ha preso sugli allievi a rischio eliminazione.

Se NDG e Tommy Dali sono stati puniti con lezioni "in solitaria" per una settimana (dopo essersi mostrati svogliati e poco rispettosi col maestro di teoria musicale), Gianmarco ha avuto aggiornamenti su un compito che era in stand-by da quasi una settimana.

Il ragazzo è stato convocato in studio (assieme al resto della classe) e si è ritrovato di fronte la commissione interna al completo.

Lorella Cuccarini ha letto un comunicato degli addetti ai lavori sulla coreografia che Raimondo ha assegnato all'alunno qualche giorno prima, un balletto ideato da Alessandra Celentano.

L'attacco del docente di Amici

La maestra si è subito opposta all'assegnazione di Todaro dicendo che sarebbe scorretto dare a Gianmarco una sua coreografia, soprattutto se questa non è ancora stata eseguita in studio davanti al pubblico. Raimondo ha insistito chiedendo che l'allievo portasse a termine il compito senza badare troppo al balletto in questione, che per lui poteva essere quello oppure un altro.

La produzione di Amici se ne è un po' lavata le mani e ha chiesto al resto dei professori di decidere se il titolare della scuola avrebbe dovuto danzare quel pezzo oppure no.

Il primo ad esporsi è stato Emanuel Lo che, senza girarci troppo intorno, ha dato ragione ad Alessandra e ha accusato il collega di latinoamericano di voler creare dinamiche televisive che non avrebbero nulla a che vedere con l'insegnamento.

Tra i due è nato un battibecco, anche perché Todaro sosteneva che la possibilità di dare a Gianmarco quella coreografia gliel'avrebbero data proprio alcuni autori del talent-show.

Lo sfogo social del protagonista di Amici

Arisa ha chiesto a Gianmarco se se la sentiva di ballare quella coreografia e, in seguito alla risposta negativa del ragazzo, anche lei si è schierata per il "no".

Stessa decisione da parte di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, che si sono detti dalla parte di Alessandra Celentano e contro Raimondo Todaro in questa situazione.

Il professore di Amici, dunque, è stato "abbandonato" e criticato da tutti i colleghi (sia da quelli di canto che da quelli di ballo), tant'è che alla fine il suo compito è stato annullato e il titolare è tornato al suo posto.

Al termine della messa in onda del daytime dedicato anche a questa situazione, il siciliano ha pubblicato la seguente riflessione su Instagram: "La Sicilia ce l'ho tatuata, perché noi siamo orgogliosi, abbiamo mille difetti ma siamo persone di parola. Non torniamo mai indietro senza avvisare, è così che mi hanno insegnato".

Questo sfogo a molti fan del talent-show è parso una frecciatina neppure troppo velata alla produzione, dalla quale Todaro potrebbe essersi sentito tradito.