Continuano gli appuntamenti della domenica con Amici di Maria De Filippi, in onda dalle 14:00 su Canale 5. Il 10 novembre è stata registrata la nona puntata, che verrà trasmessa il 13 novembre, durante la quale non mancheranno momenti di forte tensione per gli allievi del talent.

In particolare, nel corso della prossima puntata, saranno chiamati in studio numerosi ospiti, tra i quali Beppe Vessicchio, Stash, Michele Bravi, Irma De Paola, Giulia Pauselli e Samule, per giudicare le temutissime gare di ballo e canto. Inoltre, saranno presenti in studio anche Alessandra Amoroso, Giorgia, LDA e molti altri artisti.

Gare dei cantanti di Amici 22

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, gli allievi della categoria canto saranno messi a confronto per decretare chi di loro potrà avere il grande onore di esibirsi, in qualità di ospite speciale, durante la finale di Tu si que Vales. A giudicarli ci saranno ben tre giudici: Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash. Al primo posto ci sarà Aaron con 9, seguito da Ndg e Federica con 8++, Wax 8, Tommy e Cricca 8-, Piccolo G e Ascanio con 8--. Ultimo sarà Marco, in arte Niveo. Non è la prima volta che il giovane arriva ultimo in classifica. Oltretutto, sbagliando anche l'intonazione del suo stesso inedito.

Nel corso della gara inediti, inoltre, all'insaputa dei vari ragazzi ci saranno in collegamento le radio, pronte ad ascoltare tutti i brani e ad esprimere la preferenza.

Tra tutti, risulterà essere Federica la più apprezzata.

Gare dei ballerini di Amici 22

Durante la prossima puntata di Amici, i ballerini dovranno affrontare le consuete gare: una con le coreografie preparate in settimana e una di improvvisazione. Per ciò che riguarda la prima gara, ci sarà una classifica e questa volta chi risulterà primo si esibirà con Aaron nel corso della finalissima di Tu si Que Vales.

Il giudice sarà Irma De Paola, la quale si complimenterà molto con Gianmarco, dandogli un bel 9,5 (sarà quindi lui ad avere questo privilegio). Al secondo posto si posizionerà Samu con 9, seguito da Ludovica 8,5, Maddalena 8+, Samuel e Megan 8-, Rita 7 e Claudia 6,5. Per la prima volta, Ramon sarà ultimo con 6-. Il ballerino porterà in scena una coreografia molto lontana dal suo genere, ma non riuscirà a convincere neanche la sua insegnante.

Successivamente, gli allievi della categoria ballo dovranno affrontare una gara di improvvisazione. Per l'occasione verranno scelte Ludovica, Maddalena e Claudia. Farà il suo ingresso in studio Samuele - ex allievo di Amici 20 - per dimostrare il tipo di improvvisazione da dover eseguire con degli oggetti. A giudicare la gara ci sarà Giulia Pauselli, la quale sarà molto indecisa tra Ludovica e Maddalena, così sceglierà di farle vincere entrambe. Per quanto riguarda Claudia, invece, non la riterrà sufficientemente convincente.

I compiti assegnati agli allievi di Amici 22

Durante la nona puntata di Amici, alcuni allievi dovranno affrontare anche i compiti assegnati dagli insegnanti. Niveo si esibirà sul brano voluto da Rudy Zerbi, ma non convincerà né lui né la sua stessa coach Lorella Cuccarini.

L'allievo stesso ammetterà di non capire cosa gli stia accadendo di recente, per cui non riesce proprio a raggiungere i risultati sperati. Pertanto, in seguito alle critiche ricevute, scoppierà a piangere.

Megan, invece, dovrà esibirsi su una coreografia voluta dalla maestra Celentano e dimostrata da Simone Nolasco sulle note di Sei bellissima. L'esibizione è stata interamente costruita sulla storia personale dell'allieva di Todaro. Nonostante i grandi progressi, riconosciuti da Alessandra, la giovane ballerina non supererà comunque la prova.

Infine, tra gli ospiti vi saranno Giorgia, Alessandra Amoroso, LDA e Albe, i quali presenteranno rispettivamente i loro nuovi singoli.