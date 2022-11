Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio, dopo la scelta di Ida e Alessandro. In una recente intervista, rilasciata per il magazine di Uomini e donne, il cavaliere tarantino ha rivelato di avere creduto di potere ricominciare la storia d'amore con la sua ex fidanzata. Inoltre, l'ex protagonista di Temptation Island ha parlato di come sarebbe cambiata, a detta sua, Platano, nel relazionarsi con Vicinanza, rispetto al passato.

Uomini e Donne: Riccardo rompe il silenzio dopo la scelta di Ida

Ida ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza.

La donna ha deciso di frequentare il cavaliere lontano dalle telecamere. In quell'occasione, Riccardo non aveva commentato la scelta di Platano e aveva preferito non dire la sua opinione su quanto accaduto nelle riprese del dating show. In una recente intervista, però, Guarnieri ha parlato della sua ex fidanzata, rilasciando alcune dichiarazioni. A tal proposito, il cavaliere pugliese ha rivelato: ''Avevo creduto ancora in noi. L'ho fatto sia quando le ho teso la mano e l'ho invitata a cena in primavera, sia quando ho ascoltato le sue parole a Verissimo''.

Uomini e Donne: Ida è cambiata secondo Riccardo

Riccardo ha osservato il comportamento di Ida, mentre era insieme ad Alessandro. Durante le puntate di Uomini e Donne, il single tarantino ha notato dei cambiamenti significativi nella sua ex fidanzata.

In particolar modo, Guarnieri ha spiegato di avere visto che Platano avrebbe un atteggiamento diverso con Vicinanza, rispetto a quando stava con lui. A tal proposito, l'ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato: ''Si lamentava per stupidaggini, come da un certo periodo in poi ha fatto anche con me. Adesso è tutto diverso''.

Inoltre, Riccardo ha detto di essere molto stupito da come si starebbe rapportando Ida nella sua nuova relazione, aggiungendo: ''Mi sembra molto strana tutta questa tolleranza''.

Uomini e Donne, la scelta di Ida è Alessandro: il commento di Riccardo

Nelle recenti registrazioni di Uomini e Donne, Ida ha scelto Alessandro e ha preferito lasciarsi alle spalle la storia d'amore con Riccardo.

Guarnieri ha specificato di avere desiderato soltanto di mantenere un buon rapporto con la sua ex fidanzata, affermando: ''Tra di noi non sono successe cose tanto gravi da ignorarci completamente, in fondo. E poi, dietro a una stretta di mano potrebbe non esserci nulla, ma potrebbe esserci qualcosa di grande''. Inoltre, il cavaliere pugliese del dating show ha rivelato: ''La Ida che vedo con Alessandro è quella che avrei voluto al mio fianco: elastica, tollerante e sempre sorridente''.