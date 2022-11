Riccardo Guarnieri rompe il silenzio dopo la scelta di Ida a Uomini e donne e sbotta nei confronti della sua ex. Il cavaliere tarantino, in una nuova intervista concessa al magazine della trasmissione di Canale 5, non si è fatto problemi a far chiarezza sulla spinosa e delicata vicenda che lo vede coinvolto con la sua ex fidanzata Ida.

La dama siciliana, nel corso delle ultime registrazioni, ha scelto di abbandonare la trasmissione con Alessandro e, alla luce di questa decisione, Riccardo ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La verità di Riccardo dopo la scelta di Ida a Uomini e donne: il cavaliere rompe il silenzio

Nel dettaglio, la tormentata storia d'amore tra Ida e Riccardo è giunta definitivamente al capolinea nel momento in cui la dama siciliana ha scelto di viversi la sua storia d'amore fuori dallo studio con il cavaliere Alessandro.

Una scelta a tutti gli effetti quella di Ida che, dopo essersi frequentata per un po' di settimane col cavaliere, si è detta convinta e certa del fatto di voler intraprendere questa conoscenza lontana dai riflettori.

Riccardo in un primo momento non ha proferito parola sulla scelta della sua ex, salvo poi rompere il silenzio rilasciando una lunga intervista al magazine di Uomini e donne.

Riccardo sbotta contro Ida dopo le frecciatine a Uomini e donne

Il cavaliere del trono over non ha nascosto la sua amarezza su come siano andate le cose con la sua ex, ammettendo che dopo l'avvicinamento che c'è stato nel corso della primavera, aveva creduto nuovamente in un ritorno di fiamma con Ida, il quale però non si è mai concretizzato.

E, alla luce di alcune affermazioni che sono state fatte in studio da Ida nel corso delle ultime registrazioni, Riccardo ha ammesso di essere ferito e deluso dalla sua ormai ex donna.

"Non sono il tuo scarto. Ci sono parole che mi hanno ferito e mi hanno ricordato alcuni momenti difficili vissuti due anni fa", ha sentenziato il cavaliere sbottando contro le parole di Ida che in trasmissione lo aveva definito uno "scarto".

'Non mi sono mai pentito', rivela Riccardo parlando della sua storia con Ida Platano

Riccardo ha poi precisato che, nonostante le parole al vetriolo che gli sono state gettate addosso dalla dama siciliana, lui non si è mai pentito di quello che ha fatto per lei nel corso di questi anni, compresa la famosa proposta di matrimonio.

"Non mi sono mai pentito, compresa la proposta di matrimonio. Se lo facessi sarebbe come prendere a calci il Riccardo di quel momento e i suoi sentimenti, che non sono mai stati più intensi e più veri", ha ribadito a chiare lettere Riccardo confermando così di aver provato delle emozioni fortissime nei confronti della dama di Uomini e donne.