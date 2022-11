Nella giornata di giovedì 10 novembre si sono svolte le riprese della nona puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 13 novembre. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Wax ha ricevuto una dolce sorpresa da parte di Belen, mentre Aaron avrà la possibilità di canterà in diretta durante la finale di Tu si que vales. Durante la registrazione nessun allievo è stato eliminato. Alessandra Amoroso ha presentato il suo ultimo singolo e Irama ha mandato un videomessaggio ad Aaron.

Amici, registrazione 10 novembre: Belen fa una sorpresa a Wax

Nella registrazione di Amici del 10 novembre ci sono state novità e colpi di scena per i protagonisti della trasmissione di Canale 5. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Belen Rodriguez è stata ospite in studio. La showgirl ha fatto una sorpresa a Wax. Al momento, però, non è chiaro cosa abbia fatto la presentatrice argentina per l'allievo della scuola.

Amici, anticipazioni 13 novembre: Aaron canterà nella finale di Tu si que vales

Nelle recenti puntate del pomeridiano di Amici, gli alunni di canto della scuola sono stati informati di una nuova gara alla quale avrebbero preso parte durante il nono speciale. Infatti, durante la registrazione di Amici del 10 novembre, gli alunni della scuola si sono esibiti per tentare di vincere la competizione che aveva come premio in palio la possibilità di cantare in diretta durante la finale di Tu si que vales.

che andrà in onda su Canale 5 sabato 12 novembre, a partire dalle 21:30 circa. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Aaron è arrivato primo e avrà la possibilità di esibirsi in diretta in prima serata. A scegliere Aaron è stata la giuria composta da Stash, Beppe Vessicchio e Michele Bravi.

Amici, nona puntata: nessun allievo eliminato

Anche nella registrazione di Amici del 10 novembre non sono mancate le esibizioni dei cantanti e dei ballerini della scuola. Gli allievi hanno dovuto dimostrare, di fronte ai giudici e ai professori, di essere all'altezza di mantenere il proprio banco all'interno del talent show.

Fortunatamente tutti gli studenti della trasmissione di Maria De Filippi hanno ottenuto la fiducia dei loro insegnanti: nessun allievo è stato eliminato. Alessandra Amoroso, invece, è tornata nella trasmissione che l'ha resa famosa e ha presentato il suo ultimo singolo, mentre Irama ha mandato un videomessaggio ad Aaron.