I sei nuovi concorrenti entrati al GFVip 7 hanno innescato nuove dinamiche. Nella giornata di mercoledì 9 novembre, nella casa gli autori hanno organizzato una festa. A un certo punto presi dall’enfasi dai festeggiamenti, Alberto De Pisis e Luciano Punzo si sono scambiati un bacio goliardico in cucina sotto gli occhi Sarah Altobello e Luca Onestini. Nikita Pelizon invece ha abbracciato Edoardo Tavassi.

Alberto e Luciano vicini

In attesa di una nuova puntata del GFVip 7, sui social un utente ha postato un video riguardante Alberto e Luciano.

Nello specifico, i due coinquilini mentre si trovavano in cucina si sono presi per mano e hanno fatto una giravolta.

Al termine, Luciano Punzo ha baciato per gioco Alberto De Pisis.

Lo scambio di effusioni tra i due uomini è avvenuto in modo goliardico e sotto gli occhi di altri concorrenti. Come mostrato nel video presente su Twitter, Sarah e Luca Onestini hanno incitato i due coinquilini dopo il bacio scambiato. Poco più in la invece, Nikita ha abbracciato Edoardo Tavassi.

L'utente che ha immortalato il momento si è divertito ad ironizzare sull'accaduto: "In una sola scena abbiamo visto un triangolo di cose".

Luciano e Alberto che si baciano.

Sarah e Onestini che assistono al bacio.

Nikita ed Edo.T che si abbracciano.



IN UNA SOLA SCENA ABBIAMO VISTO UN TRIANGOLO DI COSE 💀 #gfvip pic.twitter.com/YsE03SbrY9 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Chi è Luciano Punzo?

Luciano Punzo è entrato al GFVip 7 due settimane fa.

Il concorrente nella clip di presentazione ha affermato di avere 28 anni: "Sono un modello e sto studiando per diventare un attore". In passato, Luciano ha partecipato a Temptation Island in veste di tentatore. Il 28enne ha confidato che si era ripromesso di non intraprendere relazioni, ma proprio nel programma di Canale 5 conobbe una donna.

Al GFVip 7, Punzo arriva da single: "In casa ci sono tantissime belle ragazze: Antonella, Nikita..." Infine, Luciano ha dichiarato di essere innamorato alla follia di una donna: la sua bambina.

Alberto protagonista della 15^ puntata

Durante la 15^ puntata del GFVip 7, Alberto De Pisis ha ricevuto una sorpresa dalla sua mamma.

Il giovane in settimana si era confidato con Antonino, spiegando che a soli 25 anni ha dovuto lottare contro un brutto male.

Alberto non ha nascosto di avere vissuto momenti bui, alla quale non aveva neanche la forza di reagire. Come raccontato dal giovane, la forza di tornare a vivere gli è tornata solamente grazie alla vicinanza dei suoi genitori, del fratello e dei suoi migliori amici: fra questi c’è stata anche Giulia Salemi.

Terminata la clip, Alberto De Pisis ha avuto il piacere di vedere la mamma nel giardino della casa del GFVip 7. La donna ha spronato il figlio ad essere più al centro delle dinamiche del gioco. Inoltre, la mamma di Alberto lo ha incoraggiato ad essere sempre sé stesso. Infine, il concorrente ha ricevuto un messaggio da Giulia Salemi.