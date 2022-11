Si è appena conclusa la registrazione della nona puntata di Amici, quella che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 13 novembre. Secondo le anticipazioni in studio è accaduto di tutto, a partire dal provvedimento disciplinare che Rudy Zerbi ha chiesto per NDG e Tommy Dali. Tutti i ragazzi della classe sono stati messi alla prova con gare e compiti: le classifiche generate dai voti dei giudici hanno determinato i nomi degli allievi a rischio eliminazione in entrambe le categorie.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Con un bel po' d'anticipo rispetto al solito, nel primo pomeriggio di giovedì 10 novembre sono trapelati i primi spoiler della registrazione numero nove di Amici.

Uno dei tanti temi affrontati da Maria De Filippi è quello sul provvedimento disciplinare che Rudy Zerbi ha chiesto per due cantanti che nell'ultimo periodo si sono distinti in negativo agli occhi dei tutor della scuola. Dopo aver rimproverato l'intera classe per la poca attenzione nelle lezioni di teoria musicale, il professore ha voluto una verifica immediata per capire chi fossero i meno preparati.

Il voto più basso l'hanno ottenuto NDG e Tommy Dali (2 per entrambi), mentre Wax è risultato il migliore con 8.

Tensioni e confronti ad Amici

Zerbi non ha fatto distinzioni nel rimproverare i cantanti della classe, anche perché uno dei due che intende punire severamente fa parte della sua squadra, ed è Tommy.

Prima di prendere qualsiasi provvedimento, però, il docente ha interpellato le colleghe (soprattutto Lorella Cuccarini, tutor di riferimento di NDG) e la produzione, in modo da poter scegliere la punizione più giusta per i ragazzi.

Per i titolari della categoria canto, però, c'è stata anche una "carezza". Come ha anticipato Maria De Filippi nel daytime di Amici del 9 novembre, oggi tutti i cantanti della scuola hanno partecipato a una gara inediti che come premio aveva la possibilità di esibirsi dal vivo durante l'ultima puntata di Tu sì que vales.

Una commissione esterna (formata da esperti che non fanno parte del cast del talent-show) ha ascoltato e valutato le canzoni degli allievi, e la classifica che è venuta fuori ha dato il nome del talento che si esbirà nella diretta di chiusura del programma leader d'ascolti del sabato sera di Canale 5: a vincere è stato Aaron del team Zerbi.

La vincitrice di Amici torna con 'Notte blu'

Un'anticipazione che è trapelata ancora prima dell'inizio della registrazione di Amici di giovedì 10 novembre, è quella sull'ospite musicale della nona puntata. Nei giorni scorsi si è vociferato del possibile ritorno in studio di due allievi protagonisti della scorsa edizione: sui social network si diceva che a partecipare al prossimo speciale sarebbero stati LDA e Albe.

I due cantanti stanno per pubblicare un nuovo inedito (il primo cantato in "coppia") intitolato "Cado" e, visto che sia Luigi Strangis che Alex Wyse sono stati invitati da Maria De Filippi per promuovere tutti i loro progetti, si pensava che lo stesso sarebbe accaduto con Luca D'Alessio e Alberto La Malfa.

Gli spoiler che sono circolati in rete qualche ora prima del via alle riprese di oggi, però, hanno smentito i recenti gossip: l'ospite dell'appuntamento di Amici che sarà trasmesso in tv il 13 novembre è Alessandra Amoroso. L'artista ha presentato il suo nuovo brano "Notte blu" (in uscita domani su tutte le piattaforme digitali) e ha ricordato tutte le date del tour nei palazzetti, in partenza a breve.

Anche Belen Rodriguez è stata ospite delle riprese e, oltre a promuovere la finale di Tu sì que vales, ha fatto una dolce sorpresa a Wax, suo grande fan.