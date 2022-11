Sabato 5 novembre, su Rai1, è andata in onda la quinta puntata di Ballando con le Stelle. Tra le varie performance, a finire sotto la luce dei riflettori è stata quella di Luisella Costamagna, con cui l'intera giuria si è complimentata anche per via del fatto che si esibisce con un tutore. Unica voce fuori dal coro quella di Selvaggia Lucarelli secondo la quale i colleghi non sarebbero imparziali per via del fatto che la donna si esibisce appunto con la limitazione costituita dal tutore. Al riguardo si è accesa una diatriba tra la nota giornalista e Carolyn Smith.

I motivi della discussione

Luisella Costamagna si è infortunata alla caviglia da qualche settimana: in un primo momento la donna aveva annunciato il proprio ritiro dal programma salvo poi tornare sui propri passi convinta anche dal pubblico presente a teatro. Al termine della performance di ieri sera, la Costamagna ha così raccolto una serie di commenti positivi dai giurati (in particolare Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto) ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, la quale si è detta al contrario molto stizzita: "Trovo scorretto che venga trattata meglio degli altri. Sì la trattate meglio perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, perché lei nonostante tutto è qui e balla e non ci rende obiettivi.

Questo è un bellissimo ballo individuale, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te perché ‘poverina balla con il tutore".

A questo punto è intervenuta Carolyn Smith ritenendo troppo duro il giudizio della Lucarelli: "Per parlare così non hai mai visto i musical".

Ne è seguita un'accesa discussione, stufa di essere interrotta mentre stava esprimendo il proprio giudizio Carolyn ha così perso le staffe con la collega: "Ascolta, io ho avuto l'educazione di lasciarti parlare e quindi lascia parlare anche me, grazie".

La replica di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere: "Tu educazione con me non ne hai mai avuta".

Luisella Costamagna ottiene il tesoretto da Matano

Venendo più strettamente alla puntata, una prima versione della classifica finale - data dai voti della giuria unita ai voti social - vedeva in testa Enrico Montesano, Ema Stokholma e Rosanna Banfi.

Poi il ribaltamento tra voti social e tesoretto, con Alberto Matano ad aver dato il proprio (50 punti) a Luisella Costamagna. Parere il suo però non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di spezzare il punteggio e dare la metà a Rosanna Banfi.