In occasione della quinta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 5 novembre su Rai1, c'è stata una discussione fra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini. Prima dell'esibizione è stata mandata in onda una clip del concorrente, in cui ha sostenuto che la giurata desse voti più bassi a tutti i concorrenti per favorire il suo compagno Lorenzo.

Terminata la performance di Cassini, Selvaggia Lucarelli ha raccontato di avere ricevuto una telefonata dall'attore prima della messa in onda del programma.

Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli ai ferri corti

Prima dell'esibizione di Dario Cassini e Lucrezia Lando è stata mandata in onda una clip. Il concorrente, senza troppi giri di parole, ha accusato Selvaggia Lucarelli di conflitto di interesse. Secondo Cassini, la giurata abbasserebbe i voti di tutti i concorrenti per favorire il compagno Lorenzo Biagiarelli in classifica.

Al termine della performance di Dario Cassini, Lucarelli si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico, la giurata ha rivelato di avere ricevuto una telefonata dall'attore intorno alle 18:30: "Eri tu che mi dici che tutto quello che faccio è finto". Successivamente, Selvaggia ha "smascherato" Cassini: "Mi hai chiamata per condizionare il mio giudizio".

Con tono stizzito, Lucarelli ha ribadito che in sette anni di Ballando con le Stelle mai nessun concorrente si è permesso di chiamarla prima della diretta, anche se c'era un rapporto di amicizia.

Mentre gli altri membri della giuria hanno preferito non commentare, Dario Cassini ha ammesso di aver chiamato Lucarelli. Al tempo stesso, il concorrente si è detto pronto a prendersi le sue responsabilità: "Se pensate che questa cosa sia sbagliata sono pronto a fare un passo indietro e tornare a casa".

Il commento di alcuni telespettatori

La discussione tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli è stata molto commentata sui social.

In particolare, su Twitter il giudizio dei telespettatori si è spaccato: da un lato c'è chi ha sostenuto che le parole di Dario siano state una caduta di stile, mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore del concorrente.

Un utente ha riportato la frase di Cassini per parlare del conflitto di interesse: "Se mio figlio gioca una partita a calcetto, io non farei mai l'arbitro". Un altro utente ha ironizzato sulla telefonata Cassini-Lucarelli: "Che drama, Dario si compra i brutti voti per fare la parte della vittima". Un telespettatore ha ritenuto inadeguata la telefonata del concorrente alla giurata poco prima della diretta di Ballando con le Stelle. Infine, un utente ha sostenuto che Dario abbia sbagliato persona se pensava che Selvaggia fosse stata zitta sulla chiamata ricevuta.