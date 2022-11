Le anticipazioni di Beautiful sono ricche di sorprese. Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 novembre, Eric non riuscirà ad essere felice insieme a Quinn, nonostante la donna sia tornata a casa, così prenderà delle decisioni sorprendenti. L'anziano Forrester, infatti, cercherà di rendere felice Quinn in ogni modo e - dopo aver scoperto di essere impotente - penserà che la soluzione migliore sia quella di accettare una relazione extraconiugale tra sua moglie e Carter. Sarà proprio Eric a spingere la donna tra le braccia del suo ex amante.

Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Brooke e Ridge troveranno Eric in casa da solo, proprio mentre Quinn si troverà in compagnia di Carter.

Beautiful, puntate 14-18 novembre: Ridge è turbato

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 14 al 18 novembre, Ridge sarà assai turbato, dopo che suo padre Eric ha deciso di perdonare Quinn, così gli chiederà delle spiegazioni. Il capostipite dei Forrester spiegherà a suo figlio di non aver dimenticato il tradimento di sua moglie, ma di volerle dare un'altra possibilità e anche la vita che merita.

Nel frattempo Quinn incontrerà nuovamente Carter e si confiderà con lui riguardo ai pensieri di Eric. Brooke e Ridge, invece, noteranno che Eric non è ancora felice, nonostante Quinn sia tornata a casa e andranno a parlare con l'uomo: l'anziano Forrester, però, sarà assai evasivo e non vorrà dare ulteriori spiegazioni.

Eric spinge sua moglie Quinn a stare in intimità con Carter

Wyatt sorprenderà sua madre Quinn in compagnia di Carter e resterà alquanto infastidito, così ricorderà alla donna che dovrebbe sentirsi grata per l'amore dimostrato da Eric, soprattutto con il suo perdono.

Steffy e John, riconciliati dopo la partenza di Sheila, parleranno con Paris e le consiglieranno di non abbassare la guardia nei confronti della madre di Finnegan.

Più tardi l'uomo si sfogherà con Paris, riguardo i problemi avuti con sua madre Sheila e con la moglie Steffy.

Ridge e Brooke, invece, saranno ancora molto preoccupati per Eric e decideranno di avere un altro confronto con lui: i due non riusciranno ad accettare che l'uomo sia tornato insieme a Quinn. La coppia, inoltre, troverà l'uomo da solo: poco dopo si scoprirà che Eric ha mandato Quinn da Carter, per trascorrere la notte con lui.

Infine Katie sarà molto preoccupata per Eric, poiché sarà convinta che l'uomo preferisca rimanere in una relazione sbagliata, per paura di rimanere solo.