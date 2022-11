Cambio programmazione Mediaset nel corso della stagione 2023/2024. Can Yaman, dopo aver debuttato quest'anno con Viola come il mare nella sua prima serie tv italiana, si preparerà a fare il bis in prima serata.

Spazio anche al ritorno di uno dei reality show più amati dal pubblico di Canale 5: trattasi di Temptation Island, il reality delle tentazioni che tornerà di nuovo in onda dopo un'estate di stop.

Il ritorno di Temptation Island: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset interesserà in primis l'appuntamento con Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Malgrado gli ottimi ascolti registrati nel corso delle stagioni precedenti, Mediaset aveva scelto di cancellare l'appuntamento con il reality show delle tentazioni nella passata stagione televisiva.

Una scelta che aveva deluso i numerosissimi fan, costretti a passare l'estate senza poter seguire in tv le vicende delle varie coppie che si mettevano in gioco.

Tuttavia, per la stagione televisiva estiva 2023, Mediaset ha scelto di ripristinare di nuovo l'appuntamento con Temptation Island.

La conferma su Temptation Island e torna La Talpa: cambio programmazione Mediaset

La conferma è arrivata da Pier Silvio Berlusconi che, in una recente conferenza stampa di presentazione delle novità della stagione Mediaset, ha annunciato che il reality show delle tentazioni sarà nuovamente in onda sulla rete ammiraglia.

Nell'autunno 2023, invece, sarà la volta del ritorno di un altro reality show amatissimo dal pubblico, ma assente ormai da un bel po' di anni.

Trattasi de La Talpa, la cui messa in onda è prevista nel periodo compreso tra settembre e dicembre, ma al momento non si hanno ancora dettagli precisi legati alla conduzione e al cast di questa quarta edizione che sarà trasmessa su Canale 5.

Il ritorno di Can Yaman: cambio programmazione Mediaset 2023/2024

E poi ancora, la programmazione Mediaset per la stagione tv 2023/2024 prevede anche il ritorno in prime time di Can Yaman.

L'attore turco quest'anno ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la prima stagione di Viola come il mare, serie tv in sei puntate che lo ha visto protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

I due hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, conquistando una media di quasi tre milioni di spettatori e si prepareranno a tornare nel corso della prossima stagione televisiva.

L'appuntamento con Viola come il mare 2 è confermatissimo e, al momento, le riprese delle nuove puntate sarebbero previste tra la primavera e l'estate 2023. Per vederla in onda, invece, si dovrebbe attendere l'autunno 2023 oppure i primis mesi del 2024.