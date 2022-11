Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità interesseranno la fascia del primo pomeriggio, dove arriverà lo stop per diversi programmi, in vista della consueta sosta natalizia.

Tra questi spicca Uomini e donne, il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi che, anche quest'anno, si fermerà per un po' di settimane.

Al contrario, invece, proseguirà l'appuntamento con Striscia la notizia e ci sarà ampio spazio per le nuove puntate inedite della soap Terra Amara.

Stop Uomini e donne e Amici 22: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di dicembre prevede uno stop per Uomini e donne e Amici 22.

Le due trasmissioni ideate e condotte da Maria De Filippi si fermeranno per qualche settimana in occasione del consueto stop natalizio, durante il quale lasceranno spazio alla messa in onda della soap Terra Amara.

La serie turca, dopo essere stata sospesa a metà settembre, sarà riproposta a partire da lunedì 14 novembre 2022 nella fascia oraria delle 14:10 e a dicembre farà anche gli "straordinari".

Terra Amara sostituisce Uomini e donne e Amici 22: cambio programmazione dicembre

La programmazione Mediaset dell'ultimo mese di questo 2022 prevede che le puntate di Terra Amara vengano trasmesse dalle 14:10 alle 16:00 circa in prima visione assoluta.

La domenica pomeriggio, invece, gli appuntamenti con gli speciali di Amici 22 condotti da Maria De Filippi saranno sostituiti da film che occuperanno la fascia del daytime pomeridiano, prendendo anche il posto di Verissimo.

Il talk show condotto con successo da Silvia Toffanin sarà un altro dei programmi di Canale 5 che si fermerà per qualche settimana per la sosta natalizia, salvo poi ripartire nuovamente dai primi di gennaio 2023.

Pomeriggio 5 si ferma in daytime: cambio programmazione Mediaset dicembre

E poi ancora, un altro degli appuntamenti che si fermerà nel corso del mese di dicembre è quello con Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto da Barbara d'Urso.

Anche per la conduttrice partenopea arriverà il momento di salutare per qualche settimana i suoi affezionatissimi spettatori e concedersi così qualche settimana di stop in daytime.

Non ci sarà nessuna interruzione, invece, per Striscia la notizia: il tg satirico andrà in onda regolarmente per tutto il mese di dicembre, compreso il periodo delle feste.

Stessa sorte per la soap opera Beautiful che andrà avanti regolarmente in prima visione assoluta ed è confermato anche l'appuntamento con Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti.

Il Volo in prime time su Canale 5 nella serata del 24 dicembre

In prima serata, invece, confermato l'appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, mentre il 24 dicembre ci sarà una serata speciale che vedrà protagonisti i tenori de Il Volo.

Saranno loro a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset nella sera della Vigilia di Natale, mentre il 31 dicembre sarà proposto l'appuntamento con Capodanno in musica, che quest'anno andrà in onda in diretta dalla Liguria.