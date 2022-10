Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso del mese di dicembre. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime, dove per diversi programmi arriverà un periodo di stop.

In concomitanza con il periodo natalizio le trasmissioni di Maria De Filippi si prenderanno un momento di riposo e lasceranno spazio a film in replica.

Cambiamenti anche nella fascia preserale, dove per tutto il mese di dicembre non saranno trasmesse puntate inedite di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti.

Stop Uomini e donne e Amici 22: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2022 interesserà le trasmissioni di Maria De Filippi.

Secondo quanto apprende Blasting News, anche quest'anno Uomini e donne e Amici si fermeranno in concomitanza del periodo natalizio.

Le due storiche trasmissioni del daytime, entrambe amatissime e super seguite dal pubblico di Canale 5, non verranno trasmesse per un po' di settimane.

Lo stop per Uomini e donne dovrebbe cominciare nel corso della settimana che va dal 19 al 23 dicembre, mentre l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 dovrebbe essere trasmessa il 18 dicembre su Canale 5.

Maria De Filippi si ferma per il periodo natalizio: in pausa Uomini e donne

Il talent show si fermerà anche nel daytime feriale della rete ammiraglia, dove in quelle settimane di dicembre ci sarà spazio per la messa in onda di film.

L'appuntamento con Uomini e donne e Amici 22 tornerà in onda regolarmente a partire da gennaio 2023: entrambe le due trasmissioni riprenderanno la consueta programmazione a partire da lunedì 9 nel daytime di Canale 5.

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda l'appuntamento con Terra Amara: la soap opera turca tornerà in onda a partire dal 14 novembre nella fascia del primo pomeriggio, prendendo il posto di Una Vita.

Terra Amara prosegue, stop Caduta Libera: cambio programmazione Mediaset dicembre

Per tutto il mese di dicembre l'appuntamento con Terra Amara è confermato nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset e non dovrebbe subire interruzioni.

Cambio programmazione anche per quanto riguarda la fascia del preserale, dove attualmente stanno andando in onda le puntate inedite della nuova edizione di Caduta Libera.

Il game show condotto da Gerry Scotti a dicembre non sarà in onda in prima visione assoluta, bensì verranno trasmesse delle repliche delle edizioni precedenti.

Da gennaio 2023, invece, al posto di Caduta Libera ci sarà spazio per il ritorno di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis, che tornerà in onda nella fascia del preserale dopo il successo dell'ultima stagione.

Per Gerry Scotti, invece, torneranno ad aprirsi le porte del tg satirico Striscia la notizia, che condurrà al fianco di Francesca Manzini e Michelle Hunziker.