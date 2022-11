Carolina Marconi ha avuto un crollo emotivo al GFVip 7. Nella giornata di mercoledì 1° novembre, la concorrente ha rivelato a Nikita Pelizon l'intenzione di abbandonare la casa. Carolina ha confidato che non sente di essere più a suo agio all'interno del Reality Show. A tal proposito, la diretta interessata ha fatto delle illazioni anche sugli autori del programma.

Lo sfogo della concorrente.

Nella giornata odierna, la concorrente ha confidato a Nikita l'intenzione di abbandonare il GFVip 7: "Io non mi sento più". Marconi ha precisato che i soldi guadagnati durante la permanenza al reality show le servono per la gravidanza.

Al tempo stesso Carolina sente di non riuscire più a "convivere" con persone con la quale non si trova a suo agio. A quel punto Nikita ha invitato la coinquilina a non mollare, visto che proprio lei è l'esempio di chi non molla mai. Secondo la modella, Carolina non dovrebbe reagire in quel modo ai giudizi di alcuni dei suoi compagni d'avventura. In replica, Carolina Marconi si è lasciata scappare delle sensazioni che ha avuto: "No, perché sembra che loro stessi non mi vogliono, gli autori". La conversazione stava proseguendo tra le due coinquiline, ma la regia ha preferito abbassare i microfoni di entrambe. Dunque, non è chiaro come sia terminata la conversazione tra Carolina e Nikita.

Carolina vuole abbandonare e Nikita "mandi tutto a fankulo per gente che ti chiama falsa, ma andassero a ramengo!"

Carolina al centro delle critiche

Il crollo di Carolina nasce da una discussione avuta nella precedente puntata del GFVip 7.

Pamela, Antonella e Giaele hanno sostenuto che Marconi sia falsa e ipocrita. Stanca delle accuse ricevute dalle coinquiline, Carolina ha sbottato: "Io qui vedo tanta falsità". Inoltre, la concorrente ha fatto presente ad Alfonso Signorini di avere accettato il GFVip 7 per parlare della sua storia: "Sono tornata per far vedere che una donna dopo il tumore può tornare a vivere".

Parole che non sono state gradite dal conduttore: Signorini ha precisato di avere già affrontato il tema legato alla malattia superata di Carolina. Secondo il presentatore, Carolina Marconi nel momento in cui ha firmato il contratto ha deciso di mettersi in gioco anche in determinate dinamiche.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, alcuni utenti si sono augurati che Carolina resti in gioco. Un utente ha affermato: "Non dovevano chiamare Carolina se dovevano fare carne da macello". Un altro utente ha sposato la tesi di Marconi: "È vero, quando decidono di mandare in nomination qualcuno mandano in onda una clip per metterla in cattiva luce". Secondo un telespettatore, Carolina Marconi ha già capito che nella 13^ puntata verrà sconfitta al televoto contro Pamela, Patrizia e George.