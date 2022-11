Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda con doppia puntata settimanale in prime time.

Cambiamenti in arrivo anche per Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale si fermerà per qualche settimana in occasione del periodo delle feste natalizie.

Torna la doppia puntata del GF Vip 7: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il nuovo cambio programmazione Mediaset per dicembre avrà come protagonista l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che sta riscuotendo un buon successo nella fascia di prima serata.

Nelle scorse settimane Mediaset aveva annunciato la sospensione della doppia puntata serale settimanale su Canale 5, così da evitare di trasmettere appuntamenti nel periodo in cui ci sarebbero stati i Mondiali di calcio 2022 a tenere banco nel prime time di Rai 1.

Alla fine, però, per dicembre c'è stato un ripensamento e il GF Vip tornerà in onda eccezionalmente con doppia puntata serale in prime time. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Giulia Salemi, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, manterrà la messa in onda al lunedì sera e sarà trasmesso poi anche di sabato sera.

Il GF Vip di Signorini sfida Ballando con le stelle a dicembre

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di non ripristinare la doppia puntata al giovedì sera (così come è accaduto durante la prima parte della stagione autunnale), bensì di provare a trasmettere il reality show di sabato sera.

Il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip al sabato è previsto il 10 e 17 dicembre 2022: la prima settimana dovrà vedersela contro le partite dei Mondiali mentre la seconda settimana dovrà vedersela contro la semifinale di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Uomini e donne sospeso per la pausa natalizia: cambio programmazione Mediaset dicembre 2022

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset di dicembre riguarderà anche la messa in onda di Uomini e donne, il programma cult della fascia pomeridiana di Canale 5, seguito tutti i giorni da una media di quasi tre milioni di appassionati.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non sarà trasmesso per tutto il mese, dato che a metà dicembre è prevista una sospensione. Uomini e donne verrà stoppato per qualche settimana, evitando quindi la messa in onda durante il periodo natalizio e verrà sostituito da Terra Amara, soap opera turca.

Le nuove puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi saranno nuovamente in onda su Canale 5 a partire da gennaio 2023, subito dopo l'Epifania.