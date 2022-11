Cambio programmazione sulle reti Mediaset durante il mese di dicembre 2022. Le variazioni di palinsesto riguarderanno uno degli appuntamenti più seguiti del daytime pomeridiano di Canale 5. Trattasi di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori.

Situazione differente, invece, per la soap Terra Amara, tornata in onda a metà novembre dopo il finale di sempre di Una Vita.

Stop per Uomini e donne su Canale 5: cambio programmazione Mediaset dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2022 interesserà l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show pomeridiano ideato e condotto da Maria De Filippi.

La trasmissione dimostra di non conoscere alcun tipo di competitor in grado di frenare la propria corsa al successo. Gli ascolti viaggiano su una soglia compresa tra il 26 e il 28% e questi numeri permettono alla De Filippi di imporsi agilmente sui dati d'ascolto delle altre trasmissioni che, nella stessa fascia oraria, vanno in onda sulle altre reti.

Uomini e donne in pausa per le feste natalizie

Tuttavia, sebbene le puntate di Uomini e donne siano registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda effettiva su Canale 5, il programma subirà uno stop provvisorio a dicembre.

Il palinsesto pomeridiano Mediaset verrà rivoluzionato con l'avvicinarsi del periodo delle feste natalizie e così da metà mese, il talk show dei sentimenti non sarà più trasmesso in daytime.

Per Uomini e donne comincerà un periodo di stop che andrà avanti per alcune settimane: l'appuntamento con il talk show dei sentimenti riprenderà nuovamente a partire da gennaio 2023, come sempre nella consueta fascia oraria delle 14:45.

Questo cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre, invece, non riguarderà l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera pomeridiana tornata in onda in queste settimane dopo il gran finale di Una Vita.

Terra Amara non si ferma e raddoppia: cambio programmazione Mediaset dicembre

Le nuove puntate della serie turca che vede protagonisti Zuleyha e Demir saranno regolarmente trasmesse nel daytime feriale di Canale 5. L'appuntamento con Terra Amara, infatti, in occasione del periodo delle festività occuperà anche la fascia oraria di Uomini e donne e in questo modo saranno assicurate al pubblico delle puntate speciali della durata di quasi due ore al giorno.

Confermato per tutto dicembre anche l'appuntamento con Beautiful: la soap a stelle e strisce andrà avanti regolarmente in prima visione assoluta.