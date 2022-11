Arrivano i Mondiali e cambia la programmazione Rai fino al 18 dicembre. Il Paradiso delle Signore si ferma per due settimane, decisione che ha sollevato molte polemiche da parte degli affezionati della soap, che speravano almeno nella puntata speciale del sabato. Buone notizie invece per i fan di Un Posto al Sole, che sta registrando ascolti record come non accadeva da tempo. La soap ambientata a Palazzo Palladini non subirà variazioni. Di seguito, le modifiche al palinsesto Rai.

Stop per Il Paradiso delle Signore per due settimane: quando ricomincia

Purtroppo, gli affezionati telespettatori della soap Il Paradiso delle Signore dovranno rinunciare alle puntate su Rai 1 dal lunedì al venerdì per ben due settimane. La Rai ha infatti deciso di trasmettere in chiaro le partite dei Mondiali del Qatar, che coincidono con l'orario della consueta programmazione de Il Paradiso.

Niente puntate nemmeno al sabato. L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore torna dopo il 18 dicembre, con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Rai, cambio programmazione: Un posto al sole continua la messa in onda anche a dicembre

Buone notizie per i telespettatori di Un posto al sole, che continua la sua programmazione al consueto orario delle 20:50 su Rai 3 anche per tutto il periodo in cui ci saranno le partite dei Mondiali in chiaro.

Per quanto riguarda invece la prima serata Rai, Ballando con le stelle sarà uno dei pochi programmi che non si prenderà una pausa per i Mondiali. I concorrenti in gara si sfideranno come sempre, pronti a ricevere i severi giudizi della giuria.

Tra gli altri programmi che non subiranno variazioni ci sono Cook 40 con Alessandro Greco, in onda su Rai 2 11:15, con ricette sempre nuove e facili da preparare.

Rimanendo in tema culinario, anche Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno farà compagnia ai telespettatori a partire dalle 11:55 per queste settimane dedicate al calcio.

Telespettatori furiosi per lo stop de Il Paradiso delle Signore

Non è stata presa affatto bene la notizia della sospensione momentanea dell'amata soap Il Paradiso delle Signore 7, che si ferma per due settimane per lasciare spazio alle partite in chiaro sulla Rai.

Sui social, i fan si sono lamentati della decisione Rai e vorrebbero una soluzione alternativa.

Così però non sarà e, fino al 18 dicembre, i telespettatori dovranno rinunciare alle puntate de Il Paradiso, che torneranno in onda subito dopo la fine dei Mondiali di calcio con i nuovi episodi in prima visione assoluta. In attesa di quella data, si aspettano le nuove anticipazioni delle puntate, che saranno sicuramente ricche di colpi di scena e sorprese.