Finalmente su Canale 5 sono tornate le travolgenti avventure della soap opera turca Terra amara, che fa compagnia al pubblico a partire dalle ore 14: 10 circa al posto della telenovela Una vita. Nelle puntate che occuperanno il piccolo schermo italiano dal 21 al 26 novembre 2022, Zuleyha Altun soffrirà al punto da fare i conti con un malessere improvviso, quando vedrà il suo ex Yilmaz Akkaya e Mujgan Hekimoğlu mano nella mano.

Cengaver, il fidato amico del malvagio Demir Yaman, invece scatenerà la durissima reazione di Yilmaz, visto che gli alzerà le mani.

Anticipazioni Terra amara, al 26 novembre: Zuleyha si sente male a causa di Yilmaz e Mujgan

Le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 21 a sabato 26 novembre, dicono che Husamettin non riuscirà a svelare a Hunkar un segreto sull’omicidio di suo marito poiché morirà in carcere. Fekeli consiglierà a Yilmaz di non cedere alle provocazioni di Demir, scatenando la rabbia di quest’ultimo. Intanto il vecchio amore di Hunkar verrà a conoscenza Husamettin dopo la falsa testimonianza si trasferì in una casa a Develi. Nel contempo Demir deciso a cacciare Yilmaz da Cukurova, impedirà alla madre di parlare con Fekeli. A questo punto Yaman ordinerà a Sait di cercare Ali Riza Citci, mentre Zuleyha non nasconderà la sua gelosia per Yilmaz quando lo vedrà con Mujgan.

Successivamente la protagonista dello sceneggiato darà al dottore Sabahattin una lettera da consegnare al suo ex per fargli apprendere che Adnan è suo figlio, e la ragione per cui è stata costretta a convolare a nozze con Demir. Quest’ultimo dopo aver avuto un terribile incidente per salvare Adnan, verrà sottoposto a un delicato intervento: Zuleyha colpita e grata al gesto eroico del marito, rinuncerà a fuggire con Yilmaz.

Inoltre la fanciulla si riprenderà la missiva che aveva scritto al suo ex. Nel contempo a proposito di Akkaya, comincerà a essere interessato alla dottoressa Mujgan, però prima di intraprendere una nuova relazione avrà un confronto con Zuleyha, che segnerà la fine del loro amore. A questo punto il vero padre di Adnan inviterà la nuova dottoressa a cena fuori, in un ristorante in cui metteranno piede anche Demir e Zuleyha: quest’ultima quando vedrà il suo ex con Mujgan avrà un malore.

Cengaver dopo essersi scontrato con Yilmaz, rivelerà a Nihal che lo stesso e Zuleyha hanno avuto una storia. Quest’ultima invece avrà un litigio con il marito, che la accuserà dei essere gelosa di Mujgan.

Yilmaz spezza il cuore a Gulten, Sermin chiede al marito di tornare a casa

Nel frattempo Sabahattin ritirerà la richiesta di divorzio dalla moglie dopo essere stato ricattato da Demir, per aver smesso di pagare le rate universitarie di sua figlia Betul. Successivamente Gaffur si recherà a Maras per rintracciare Ali Riza Citci su richiesta di Hunkar: il capomastro dopo aver trovato l’uomo, sorprenderà Sait intento a uscire dal negozio di Citci. Gaffur non appena farà ritorno alla tenuta Yaman racconterà l’accaduto a Demir, che lo costringerà a non dire niente a sua madre su ciò che ha scoperto.

Intanto Yilmaz pranzerà al circolo con Mujgan per farsi perdonare dopo aver preso a pugni Cengaver: Zuleyha non farà fatica a capire che il suo ex si è fidanzato.

Per finire Yilmaz spezzerà il cuore alla domestica Gulten, quando le dirà di considerarla una sorella, invece Sermin non appena inizieranno a circolare dei pettegolezzi sulla sua crisi matrimoniale, chiederà a Sabahattin di tornare a casa inutilmente.