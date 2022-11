Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal 28 novembre 2022. Il palinsesto della rete ammiraglia comincerà a essere dedicato prevalentemente all'appuntamento con i Mondiali di calcio Qatar 2022, i quali troveranno ampio spazio nella fascia del daytime e in quella di prima serata.

Di conseguenza tutto ciò porterà a dei cambiamenti significativi in daytime, dove si assisterà allo stop per la soap opera Il Paradiso delle Signore 7, la quale risulta sospesa per due settimane nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Il Paradiso delle signore non va in onda: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Il cambio programmazione Rai di questo autunno prenderà il via a partire da lunedì 28 novembre, quando si assisterà alla sospensione della soap opera Il Paradiso delle signore 7.

Le puntate inedite della serie verranno sospese per lasciare spazio alla messa in onda delle partite di calcio, le quali troveranno ampiamente spazio nella fascia che va dalle 16 alle 20 e successivamente anche in prime time.

Il palinsesto di Rai 1, quindi, verrà completamente stravolto e quello con Il Paradiso delle signore non sarà l'unico appuntamento del pomeriggio a subire degli stravolgimenti.

Si ferma Alberto Matano con La Vita in diretta: cambio programmazione Rai

La stessa sorte, infatti, toccherà anche a La vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:10 alle 18:45 circa.

Da lunedì 28 novembre e fino al 1° dicembre la programmazione del rotocalco di Matano risulta sospesa per lasciare spazio ai match dei Mondiali.

La Vita in diretta sarà nuovamente in onda soltanto nelle giornate del 7 e 8 dicembre, dopodiché riprenderà la programmazione tradizionale a partire da lunedì 12 dicembre.

Ecco quando ritorna Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai

Per quanto riguarda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, lo stop della soap durerà due settimane.

Da lunedì 28 novembre e fino a venerdì 9 dicembre non saranno trasmesse nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

La serie, però, riprenderà la sua consueta messa in onda a partire da lunedì 12 dicembre e da quel momento in poi non ci saranno più ulteriori stop e pause, neppure durante il periodo natalizio.

Intanto, in vista di questo stop, le ultime puntate della soap opera di novembre si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Flora chiude con Umberto: le nuove trame de Il Paradiso delle signore 7

Occhi puntati in primis sulle vicende di Flora Ravasi, che di punto in bianco deciderà di chiudere la sua frequentazione con Riccardo Guarnieri.

Il commendatore verrà lasciato dalla giovane stilista, ma nonostante la batosta deciderà di non arrendersi e di lottare per poterla riconquistare.

Spazio anche alle vicende di Vito che, nel corso dei prossimi episodi di novembre, continuerà a darsi da fare per far breccia nel cuore di Maria Puglisi.