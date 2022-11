Nelle scorse ore Francesco Monte ha negato quanto detto da Antonella Fiordelisi al GFVip 7, in merito a una frequentazione fra i due. Tramite il suo account Instagram, il modello pugliese ha precisato di essere andato a rivedere le chat e ha visto che era stata proprio la influencer a cercarlo per chiedergli di alcuni progetti di lavoro. Inoltre Monte ha lasciato intendere di poter passare per vie legali.

Antonella 'smascherata' da Monte

Il Gossip riguardante il presunto flirt fra Antonella Fiordelisi e Francesco Monte è stato riportato da The Pipol Tv.

Terminata la 15esima puntata del GFVip 7, la concorrente campana avrebbe detto di avere avuto una frequentazione con l'ex tronista di Uomini e Donne. Ma non sarebbe tutto, perché Antonella avrebbe lasciato intendere che i fatti risalivano al 2018: periodo in cui Francesco aveva allacciata una relazione con Giulia Salemi. È giusto precisare che sul web non sono presenti dei video, in cui la 24enne campana parla del presunto flirt avuto con Monte.

Tramite il suo account Instagram, Francesco Monte ha detto ai suoi follower di avere riso sugli ultimi pettegolezzi che lo hanno coinvolto. Poi, il modello originario di Taranto ha smentito categoricamente di avere avuto a che fare con Fiordelisi: "Non ho mai avuto un flirt o contatto con la ragazza interessata".

Nel dettaglio, Monte ha spiegato di essere andato a guardare le precedenti chat ed ha notato che fu contattato da Antonella Fiordelisi: la influencer chiese a Francesco quali fossero i suoi progetti di lavoro futuri e come avesse deciso di trascorrere l'estate. Sulla base di quanto letto Francesco Monte ha affermato: "Oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute".

L'ex tronista di Uomini e Donne pronto a passare per vie legali?

Francesco Monte ha spiegato che lo scambio di messaggi avuto con Antonella Fiordelisi risale a giugno 2018: in quel momento, il modello era single poiché l'incontro al Grande Fratello Vip con Giulia Salemi è avvenuto a settembre 2018.

A detta del 35enne, Antonella lo avrebbe contattato dopo la partecipazione ad un evento collegato al Pitti Uomo di Firenze con un noto brand di moda.

Una volta smentito il flirt con la 24enne, Francesco ha invitato persone e media a non farsi film su cose che non sono mai accadute: "Mi ha chiesto delle info, ma non ho mai risposto".

Sulla base di quanto dichiarato, Monte ha lasciato intendere che potrebbe passare per vie legali in quanto i pettegolezzi usciti sul suo conto potrebbero ledere la sua immagine: "Tutto ciò si chiama diffamazione gratuita e per quanto mi riguarda non è tollerabile".