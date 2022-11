Cambio programmazione sulle reti Rai a partire da lunedì 28 novembre 2022. Le novità del palinsesto rivelano che ci saranno delle novità legate alla messa in onda de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera del pomeriggio, la quale subirà delle modifiche in daytime.

Stessa sorte anche per La Vita in diretta, il programma di punta del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano, il quale verrà stoppato per lasciare spazio alla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio.

Il Paradiso delle signore 7 si ferma: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai in vigore dal 28 novembre 2022 in poi, interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera del pomeriggio, la quale sarà sospesa per ben due settimane in daytime.

Adesso che i Mondiali stanno entrando sempre più nel vivo della competizione, la Rai ha scelto di sospendere la messa in onda della soap opera dal 28 novembre al 9 dicembre 2022. Di conseguenza, gli spettatori che lunedì pomeriggio si collegheranno sulla rete ammiraglia vedranno una partita dei Mondiali di calcio.

Non solo Il Paradiso 7, stop anche Alberto Matano: cambio programmazione Rai

Una sospensione che giungerà al termine solo lunedì 12 dicembre 2022, quando l'appuntamento con la soap verrà nuovamente ripristinato su Rai 1, nello slot orario delle 16.

Inoltre, il cambio programmazione Rai dal 28 novembre 2022, interesserà anche l'appuntamento con La Vita in diretta, il talk show condotto con successo da Alberto Matano. Sempre per lasciare spazio ai Mondiali di calcio 2022, il talk show risulta sospeso dal palinsesto della rete ammiraglia e tornerà il prossimo 7 dicembre, così come svelato dal conduttore nel corso dell'ultima puntata di novembre trasmessa su Rai 1.

Amadeus ancora in pausa con I Soliti Ignoti: cambio programmazione Rai dal 28 novembre

Sempre per quanto riguarda il daytime di Rai 1, va segnalato anche che continua lo stop per I Soliti Ignoti, il programma dell'access prime time condotto da Amadeus. Anche dal 28 novembre in poi non è prevista la messa in onda delle nuove puntate: il game show tornerà al termine dei Mondiali di calcio.

Intanto, però, Amadeus continua a lavorare alacremente al prossimo Festival di Sanremo 2023, in programma a febbraio su Rai 1. In questi giorni, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha svelato che annuncerà la lista ufficiale dei nuovi Big in gara il prossimo 4 dicembre, durante l'edizione del Tg1 delle 13:30. Nel frattempo, Amadeus ha anticipato che quest'anno al timone di "Prima Festival" ci sarà Andrea Delogu, reduce al successo di questa estate al timone del "Tim Summer Festival" condotto con Stefano De Martino su Rai 2.

Oggi è un altro giorno prosegue nella programmazione Rai del 28 novembre

Nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre, invece, non sono previste interruzioni per Oggi è un altro giorno, il talk show del primo pomeriggio condotto da Serena Bortone.

Contrariamente a quanto accadrà a La Vita in diretta e Il Paradiso delle signore, la trasmissione in onda subito il TG1, sarà regolarmente in onda, seppur con durata insolita rispetto al normale.

In particolar modo, la puntata di lunedì pomeriggio sarà trasmessa eccezionalmente fino alle ore 16:30, coprendo così anche lo slot orario de Il Paradiso delle signore, prima di lasciare spazio al calcio. Dal 29 novembre, invece, l'appuntamento con Serena Bortone chiuderà intorno alle 15:30, quando poi la linea verrà lasciata a Rai Sport per i Mondiali.