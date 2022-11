Si è concluso con un nulla di fatto il percorso di Federica Aversano a Uomini e donne: la ragazza ha abbandonato il trono senza scegliere, ed è tornata a casa da sola. Intervistata dal magazine della trasmissione dopo l'addio al cast, la napoletana ha parlato anche del ruolo di corteggiatrice che ha ricoperto quasi un anno fa: parole positive nei confronti di Matteo Ranieri, l'unico capace di farle battere il cuore all'interno degli studi Elios.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando su Canale 5 è stata trasmessa la puntata di Uomini e Donne in cui Federica ha abbandonato il trono.

Lo scorso 25 novembre, dunque, è stata pubblicata la prima intervista della giovane dopo l'addio al dating-show, quella in cui ha spiegato le motivazioni della sua sofferta decisione.

Come ha detto anche in studio quando le è stato chiesto, al magazine Aversano ha confidato di non sentirsi pronta per una storia d'amore e che nessuno dei corteggiatori che aveva la stava aiutando in quel senso.

Dopo circa due mesi di esterne e conoscenze poco rivelanti, la 28enne ha deciso di lasciare il cast e di tornare dal figlio.

In tanti hanno dubitato della sincerità della giovane, a partire da Gianni Sperti che davanti alle telecamere ha ipotizzato che la ragazza potesse avere un amore segreto: in realtà, la diretta interessata ha smentito tutto sui social network, definendo "cavolate" tutte le chiacchiere che sono circolate sul suo privato nelle ultime settimane.

I commenti sull'ex tronista di Uomini e Donne

L'avventura di Federica a Uomini e Donne, però, non è iniziata lo scorso settembre. La ragazza è stata scelta come tronista della nuova edizione dopo essersi distinta nel ruolo di corteggiatrice di Matteo prima della pausa estiva.

Sempre nell'intervista che ha rilasciato al magazine della trasmissione, la ragazza ha fatto sapere di essersi iscritta ai casting per gioco e che mai si sarebbe aspettata di provare delle emozioni così forti uscendo in esterna con Ranieri.

Federica ha parlato bene di Matteo. Nel ricordare il percorso di circa quattro mesi "alla corte" del ligure che poi alla fine le preferì la "rivale" Valeria Cardone, la 28enne ha detto: "Mi sono ritrovata davanti a lui, bello come il sole. Ammetto che mi aveva presa perché mi distraeva dalle cose che non andavano nella mia vita privata".

"Mi dava carica e mi piaceva tanto, come non mi piaceva una persona da moltissimo tempo", ha aggiunto l'ormai ex protagonista del Trono Classico.

Il mancato lieto fine a Uomini e Donne

Anche se Matteo non l'ha scelta, Federica sembra non avercela con lui, anzi nel ricordare la loro conoscenza ha speso bellissime parole.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha anche paragonato la frequentazione con Ranieri con quelle che ha avuto con tanti ragazzi negli ultimi due mesi: "In quest'edizione, purtroppo mi è mancata quell'euforia che lui mi dava".

Anche il ligure di recente ha rilasciato dolci dichiarazioni su Aversano, con la quale si è complimentato per il percorso che ha fatto nonostante non abbia avuto il lieto fine che tanto sperava.

La 28enne, dunque, ora ha ripreso possesso del suo profilo social e giorno dopo giorno sta condividendo con i follower le emozioni che ha provato partecipando al programma di Maria De Filippi in due diversi ruoli.

In merito alle segnalazioni che sono circolate ultimamente sul suo conto, Federica ha fatto sapere che non c'è nulla di vero e che non ha nessun fidanzato segreto: la giovane ha confermato di non sentirsi pronta a vivere una relazione, quindi per ora si limiterà a fare la mamma e penserà all'amore più avanti.