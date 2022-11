L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole promette colpi di scena e, al centro dell'attenzione finiranno le vicende di Michele e della sua famiglia.

L'attore che veste i panni del giornalista, qualche settimana fa, ha postato sui social una scena tratta dal set della soap opera dove si mostrava in un ospedale, scatenando la curiosità dei tantissimi fan.

Occhi puntati anche su Marina e Roberto: dopo il ritorno di fiamma, i due non saranno del tutto fuori pericolo di vita.

Michele in ospedale: paura per Rossella nella soap Un posto al sole?

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole di questo 2022 saranno incentrate sulle vicende di Michele che, nei giorni scorsi, ha fornito uno spoiler "misterioso" su quanto accadrà nella soap opera in onda su Rai 3.

Il motivo? L'attore di Michele ha postato una sua foto in ospedale, dove stava girando alcune scene della soap che saranno poi trasmesse nel corso delle prossime settimane di programmazione in tv.

L'attore non ha fornito ulteriori dettagli sul perché stesse girando quelle scene in ospedale, ma non si esclude che il motivo possa avere a che fare con sua figlia Rossella.

Nell'ultimo periodo, infatti, la giovane ragazza si è ritrovata a fare i conti con una relazione sempre più complicata e difficile con Riccardo Crovi.

Rossella rischia la vita nelle nuove puntate di Un posto al sole?

La gelosia dell'uomo è diventata preoccupante, non solo per Rossella ma anche per i familiari della ragazza, in particolar modo papà Michele che ha più volte sottolineato la pericolosità di Riccardo.

Ebbene, non si esclude che l'uomo possa arrivare a perdere le staffe e il pieno controllo della situazione nei confronti di Rossella, al punto da lasciarsi andare a gesti pericolosi.

In questo modo, quindi, il fotogramma di Michele in ospedale acquisterebbe un significato differente: il giornalista correrà in soccorso di sua figlia? Rossella rischierà la vita dopo una sfuriata violenta da parte di Riccardo? Lo scopriremo nel corso delle prossime nuove puntate di questa stagione.

Marina e Roberto ancora in pericolo: anticipazioni Un posto al sole

Di sicuro, non passeranno dei momenti sereni neppure Marina e Roberto. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che i due decideranno di darsi una nuova possibilità e quindi riprenderanno in mano le redini del loro rapporto, ma non saranno completamente fuori pericolo.

Sì, perché una nuova minaccia si abbatterà ben presto sulla vita di Marina e Roberto e quella dei loro cari. Di conseguenza, i due non saranno completamente fuori pericolo e ben presto potrebbero ritrovarsi ancora nel mirino di una persona che potrebbe volere il loro male.