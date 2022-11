Cambio programmazione sulle reti Rai per questo Natale 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime dove si assisterà ad uno stop per la trasmissione domenicale Linea Verde, condotta con successo da Beppe Convertini.

Nel daytime feriale, invece, buone notizie per tutti gli appassionati della soap opera Il Paradiso delle Signore 7: per quest'anno, durante il periodo natalizio, non è previsto il tradizionale stop delle puntate inedite su Rai 1.

Il Paradiso delle signore non si ferma: cambio programmazione Rai Natale 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il periodo delle feste natalizie 2022 prevede che quest'anno non ci saranno sospensioni per la messa in onda de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera italiana che vede protagonista Roberto Farnesi, quest'anno sarà regolarmente in onda anche a ridosso del periodo delle feste natalizie.

Una gran bella notizia per i numerosi fan, dato che fino allo scorso anno, la serie italiane veniva sospesa in occasione dell'avvicinarsi delle giornate di festa, così da evitare la messa in onda in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori e appassionati non erano davanti alla tv.

Nessuno stop natalizio per la soap Il Paradiso delle signore in daytime

Quest'anno, invece, dato che la soap si fermerà per due settimane durante i Mondiali di calcio 2022 che saranno in onda da fine novembre in poi su Rai 1, i vertici della tv di Stato hanno scelto di far proseguire regolarmente Il Paradiso delle signore 7 anche durante il periodo di Natale 2022.

L'appuntamento con la soap è confermato alle ore 16:05 circa, subito dopo il talk show del pomeriggio Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

E poi ancora, il cambio programmazione per il periodo natalizio interesserà un'altra trasmissione amatissima dal pubblico della rete ammiraglia Rai.

Trattasi di Linea Verde, il programma della domenica mattina che porta gli Italiani alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, seguito ogni settimana da una media di ben tre milioni di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 22 e il 24%.

Linea Verde stop di domenica, torna Drusilla: cambio programmazione Rai Natale 2022

Il 18 e 25 dicembre, così come il 1° gennaio 2023, l'appuntamento con Linea Verde risulta cancellato dalla programmazione del mezzogiorno di Rai 1, dato che verrà lasciato spazio ai tradizionali concerti che popolano il daytime della rete ammiraglia durante il periodo delle feste.

Il 18 dicembre andrà in onda il concerto di Natale dal Senato, poi la settimana successiva sarà la volta di quello da Assisi e infine il 1° gennaio sarà trasmesso il tradizionale appuntamento dalla Fenice di Venezia.

Su Rai 2, invece, in occasione del periodo delle feste va segnalato il ritorno de L'almanacco del giorno, la trasmissione condotta da Drusilla Foer che tornerà in onda nella fascia dell'access prime time, dalle 19:50 fino al Tg2 delle 20:30.

Il programma giunto alla sua seconda edizione, prenderà il posto di Una scatola al giorno, il quiz che attualmente sta andando in onda (con scarso successo d'ascolti) condotto da Paolo Conticini.