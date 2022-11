Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Raitre nella settimana fino a venerdì 11 novembre 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Upas, Diego riuscirà a strappare un appuntamento a Lia e i due si godranno una giornata insieme. Questa volta Roberto sarà determinato a salvare Marina, in quanto sicuro che si trovi segregata da qualche parte per mano di Fabrizio. Problemi per i bambini di palazzo Palladini. Antonio si mostrerà a dir poco geloso di Manuel, a causa di sua madre Viola.

Proprio quest’ultima sarà preoccupata per via dell’ex di Damiano, Rosa.

Un posto al sole, spoiler puntate fino all’11 novembre 2022: Marina vessata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare del rapporto tra Silvia e Michele dato che i due saranno sul punto di divorziare. Rossella dovrà fare i conti con quanto sta accadendo alla sua famiglia ma anche con il rapporto con il fidanzato. Riccardo, infatti, si mostrerà fin troppo geloso della vicinanza tra la giovane dottoressa e Nunzio. Mentre Roberto sarà sempre più certo che Marina sia stata fatta prigioniera da Fabrizio, la donna continuerà ad essere vessata dall’ex coniuge.

Nunzio pronto ad aiutare Rossella con Riccardo: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Upas, il comportamento di Riccardo nei confronti di sua figlia, non sfuggirà all’attenzione di Michele. Quest’ultimo sarà chiaro con Rossella, rivelando tutto ciò che pensa del dottor Crovi. Anche Nunzio vorrà dare una mano a Graziani a sistemare la situazione con il suo fidanzato, ma la ragazza sarà determinata ad affrontare da sola la situazione.

Tra Rossella e Riccardo tornerà il sereno?

UPAS: Diego esce con Lia, Ferri rifiuta l’aiuto di Franco e Filippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Diego, complice Raffaele e i pastori del presepe, coglierà l’opportunità di chiedere a Lia di uscire insieme. Sarà così che i due finiranno per trascorrere una lieta giornata insieme, ma le distanze tra loro non si ridurranno di quel tanto che basta per far scoccare una nuova storia d'amore.

Franco e Filippo si metteranno a disposizione per aiutare Roberto a ricercare il nascondiglio in cui Marina è stata relegata. Ferri vorrà agire in autonomia, avventurandosi in solitaria alla ricerca della sua amata.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Viola preoccupata per l’ex di Damiano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci sarà spazio anche per gli altri personaggi di palazzo Palladini.. Il piccolo Jimmy si ritroverà diviso tra mamma Micaela e zia Manuela, che continueranno a non andare d’accordo come un tempo. Come se ciò non bastasse, il ragazzino dovrà rimuginare su una proposta particolare che lo metterà in una scomoda posizione. Il figlio di Viola e quello di Damiano si conosceranno ma non sembreranno andare d’accordo come sperato dai rispettivi genitori.

Antonio, infatti, sarà molto geloso del tempo che sua madre trascorre con Manuel. Viola, frattanto, sarà in pensiero per il comportamento dell’ex di Damiano. Tra il poliziotto e Rosa ci saranno dei problemi riguardo il metodo di educazione del loro bambino.