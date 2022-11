Cambio programmazione su Rai1 in vista dello sciopero del 18 novembre 2022. La protesta metterà in bilico le trasmissioni che vengono realizzate dal centro di produzione televisivo di Roma, proprio come è già successo nella giornata di giovedì 17 novembre.

In bilico, quindi, saranno le trasmissioni che tutti i giorni vanno in onda in diretta come nel caso di Oggi è un altro giorno ma, tale sciopero, non metterà a rischio la programmazione de Il Paradiso delle signore 7.

Rai1, sciopero e cambio programmazione il 18 novembre 2022

Nel dettaglio, lo sciopero proclamato dai lavoratori delle sedi Rai di Roma proseguirà nella giornata del 18 novembre e tutto ciò porterà ad un cambio programmazione in daytime.

A rischio, infatti, è l'appuntamento con Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta, le due trasmissioni pomeridiane in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato, trasmesse proprio dai centri di produzione della Capitale.

Nella giornata del 17 novembre, ad esempio, Oggi è un altro giorno non è stato trasmesso in diretta, bensì c'è stato spazio per un best of della trasmissione condotta da Serena Bortone.

Non sarà a rischio, invece, la puntata del torneo di Tale e Quale Show previsto in serata su Rai1: lo show condotto da Carlo Conti è stato già registrato nei giorni scorsi, così da evitare problemi in vista dello sciopero.

Cambio programmazione anche per le trasmissioni di Rai 2, tra cui I Fatti Vostri e Bella Mà, condotti rispettivamente da Salvo Sottile e Pierluigi Diaco.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma venerdì 18 novembre

Insomma, l'ultima giornata di questa settimana metterà a rischio la messa in onda delle trasmissioni pomeridiane di Rai1 ma tale sciopero non intaccherà la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera pomeridiana con Vanessa Gravina è confermata in prima visione assoluta: del resto gli episodi della serie sono registrati con largo anticipo rispetto alla messa in onda televisiva e, di conseguenza, la messa in onda televisiva non subirà modifiche o slittamenti.

Per soap italiana, infatti, un cambio programmazione è già in programma: a partire dal prossimo lunedì 28 novembre Il Paradiso delle signore verrà sospeso per lasciare spazio ai Mondiali di calcio 2022.

Ecco quando inizia il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 in daytime

La competizione calcistica troverà ampio spazio sui vari canali della tv di Stato, compresa la rete ammiraglia che nel pomeriggio ospiterà gli incontri calcistici dei Mondiali.

Di conseguenza, per due settimane, salterà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 in prima visione assoluta su Rai1.

La soap non sarà trasmessa fino al prossimo 9 dicembre, ma tornerà regolarmente in onda a partire dal 12 dicembre e per quest'anno non è previsto un ulteriore stop durante il periodo delle festività natalizie.