Ida Platano torna e spiazza sui social con una nuova dedica dopo l'addio a Uomini e donne. In queste ore, la dama siciliana del parterre del trono over è tornata ad avere un filo diretto con le tantissime persone che la seguono e la supportano su Instagram.

A destare attenzione è stata la dedica che Ida ha voluto fare, condividendo un estratto importante e toccante del brano "Another Love", cantato da Tom Odell.

Il ritorno di Ida Platano dopo l'addio a Uomini e donne: la dama spiazza sui social

Nel dettaglio, Ida Platano ha scelto di mettere la parola fine alla sua esperienza nello studio di Uomini e donne e lo ha fatto coronando il suo sogno d'amore con Alessandro.

I due, dopo essersi frequentati per un po' di tempo, hanno capito di essere fatti per stare insieme, motivo per il quale la dama siciliana ha accettato di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi, pronta a viversi questa nuova favola d'amore lontana dai riflettori mediatici.

Dopo qualche giorno di silenzio, ecco che Ida è tornata ad essere attiva sui social e proprio in queste ore ha condiviso una dedica che non è passata affatto inosservata ai tantissimi fan ed estimatori della dama del trono over.

Sì, perché Ida Platano ha condiviso un estratto del brano "Another Love", cantato e portato al successo da Tom Odell.

'Voglio piangere e imparare ad amare', Ida spiazza sui social

Trattasi di una strofa particolarmente significativa, che potrebbe celare una velata dedica d'amore per Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che ha saputo toccare le corde più profonde del cuore della dama siciliana, tanto da convincerla a lasciare con lui la trasmissione.

"And I wanna cry, I wanna learn to love but all my tears have been used up", è questo l'estratto del brano che Ida ha condiviso sui social, associata ad una foto dove si vede in lontananza il mare e l'infinità del cielo.

"Voglio piangere e voglio imparare ad amare, ma ho esaurito tutte le mie lacrime": è questa la traduzione dell'estratto che Ida ha condiviso in queste ore nelle stories del suo seguitissimo profilo Instagram.

Ida Platano e la dedica d'amore per Alessandro dopo Uomini e donne?

Insomma, non si esclude che tali parole possano nascondere una dedica d'amore nei confronti del suo nuovo fidanzato Alessandro, visto che proprio questa mattina, Ida ha postato sui social un altro video in cui diceva di stare bene e non essere sparita, così come qualcuno temeva.

A quanto pare, quindi, Ida avrebbe trovato davvero la serenità e la felicità che rincorreva da tempo fuori dallo studio del talk show dei sentimenti di Canale 5 e lontana dal suo ex Riccardo Guarnieri.