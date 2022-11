Cambio di programmazione su Rai1 durante il mese di dicembre. Per Il Paradiso delle signore 7 ci saranno delle sostanziali modifiche legate alla messa in onda in daytime, complice l'inizio dei Mondiali di calcio 2022, che determineranno profonde novità nel palinsesto della rete ammiraglia Rai. Novità anche per quanto riguarda l'appuntamento settimanale con Domenica In, il talk show festivo condotto da Mara Venier che subirà dei tagli legati alla durata di messa in onda.

Il Paradiso delle signore 7 si ferma: cambio programmazione Rai dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai1 per dicembre 2022 riguarderà in primis l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

A breve ci sarà una variazione di palinsesto.

Per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio, che troveranno ampissimo spazio nel pomeriggio di Rai 1, l'appuntamento con la soap opera risulta sospeso per due settimane.

La soap opera Il Paradiso delle signore 7 in pausa per due settimane

Dal 28 novembre e fino al 9 dicembre 2022, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 non sarà trasmesso nel daytime pomeridiano di Rai1. La sospensione della soap durerà complessivamente due settimane: da lunedì 12 dicembre, infatti, lo sceneggiato tornerà regolarmente in onda in tv e andrà avanti per tutto il periodo natalizio.

Insomma un inizio mese decisamente anomalo per la soap opera che, tuttavia, recupererà nel corso delle settimane successive, quando sarà calato il sipario sui Mondiali di calcio.

Mara Venier 'tagliata': cambio programmazione Rai1 dicembre 2022

Inoltre, il cambio programmazione di Rai1 del prossimo dicembre, interesserà anche l'appuntamento con Domenica In. Il talk show condotto da Mara Venier nelle giornate del 4, 11 e 18 dicembre andrà in onda in versione ridotta. La messa in onda partirà alle 14 e terminerà intorno alle 15.50 circa.

Il programma tornerà alla sua programmazione abituale a partire da domenica 25 dicembre.

La serata del 31 dicembre, intanto, anche quest'anno sarà nelle mani di Amadeus. Il padrone di casa del Festival di Sanremo 2023, prima di dedicarsi alla preparazione della kermesse musicale, sarà al timone dello show di fine anno. L'anno che verrà andrà in onda in prime time dalle ore 21 in poi, subito dopo il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, che verrà trasmesso a reti unificate.

I Fatti vostri stop per due giorni: cambio programmazione Rai dicembre

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Rai2 del prossimo dicembre, sono previste delle variazioni per quanto riguarda la messa in onda de I Fatti Vostri. Il talk show mattutino condotto con successo da Anna Falchi e Salvo Sottile andrà in pausa il 28 e 29 dicembre, per lasciare spazio alla Coppa del Mondo di Sci Alpino, che occuperà la fascia compresa tra le 11 e le 13.

Cambiamenti anche per quanto riguarda il daytime pomeridiano: l'appuntamento con Nei tuoi panni, condotto da Mia Ceran andrà in onda fino al 23 dicembre, dopodiché inizierà lo stop per la trasmissione di Rai2 che non sta registrando buoni ascolti. La media del talk show condotto da Mia Ceran si aggira su una soglia irrisoria di appena 250 mila spettatori al giorno, pari a uno share inferiore al 2%.