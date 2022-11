Ida Platano si prepara a uscire di scena dal cast di Uomini e donne assieme ad Alessandro Vicinanza. Le anticipazioni delle nuove puntate di questa fortunatissima edizione del talk show Mediaset rivelano che ci sarà spazio per la fatidica e attesa scelta finale che avrà come protagonista la dama siciliana.

Dopo aver approfondito la frequentazione con Alessandro, Ida si convincerà del fatto che è giunto il momento di voltare pagina e andare avanti. Una scelta che, tuttavia, ha fatto storcere il naso a un nutrito numerosi di fan e spettatori del talk show, i quali sospettano che questa relazione avrà vita breve fuori dallo studio tv.

La scelta di Ida è Alessandro: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida Platano ha scelto di chiudere la sua avventura in trasmissione e di andare via insieme ad Alessandro Vicinanza. I due protagonisti del trono over, dopo essersi frequentati per un po' di settimane, hanno scelto di uscire di scena e viversi la loro storia d'amore lontani dalle telecamere.

Una decisione che ha spiazzato i fan, anche se in tantissimi sospettano che questa relazione non durerà a lungo. Il motivo? Alcuni telespettatori del talk show di Maria De Filippi si dicono convinti del fatto che la dama siciliana nutra ancora dei sentimenti nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri.

'Ida e Riccardo andranno oltre', i fan di Uomini e donne polemici sulla scelta

"Non riesco a capire la sua scelta. Dalle ultime scenate di gelosia fatte da Ida nei confronti di Riccardo, si capiva che ci fosse ancora un sentimento che li unisse", ha sentenziato un fan per niente convinto della decisione finale presa dalla dama di Uomini e donne.

"Temo che torneranno subito nel programma. Non dureranno a lungo: accetto scommesse sul loro ritorno", ha scritto un altro spettatore del talk show Mediaset che si dice convinto del fatto che a breve rientreranno di nuovo in trasmissione.

"Non dureranno molto. L'orgoglio è una grande pecca nelle relazioni, ma l'amore va oltre e Ida e Riccardo andranno oltre, perché esiste il nonostante tutto quando c'è amore", scrive ancora un altro utente.

"Ida è andata vita solo per fa ingelosire Riccardo. Ma ha fatto bene a scappare via, perché sembra solo un bamboccio che pensa a se stesso", ha commentato un altro spettatore del talk show di Maria De Filippi. "E' un dispetto contro Riccardo. Per ora Ida si è solo accontentata, per non rimanere da sola", ha sentenziato infine un altro utente sui social.