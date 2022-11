Edoardo Tavassi si foga e si lamenta a distanza di pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF Vip 7. Il fratello di Guendalina, chiacchierando con gli altri concorrenti di questa edizione, ha ammesso di provare un forte imbarazzo nel momento in cui deve andare in bagno.

Il motivo? All'interno del bagno è comunque presente una telecamera di sicurezza che riprende i concorrenti anche durante i loro momenti intimi.

Edoardo Tavassi imbarazzato dalle telecamera presente nel bagno del GF Vip

Nel dettaglio, l'esperienza per Edoardo Tavassi è iniziata da pochissimi giorni all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Eppure, in queste ultime ore, il fratello di Guendalina si è lasciato andare già al suo primo sfogo confessando di provare un forte imbarazzo nel momento in cui deve andare in bagno.

Complice la presenza della telecamera di sicurezza, che riprende i concorrenti ma senza trasmettere le immagini in tv, Edoardo ha ammesso di non riuscire a vivere serenamente questa "presenza".

Lo sfogo di Edoardo Tavassi con Nikita nella casa del GF Vip 7 (Video)

"Tu non la soffri ad andare in bagno? Di vergognarti della telecamera?", ha chiesto Edoardo che si è sfogato con Nikita mettendola al corrente di questa situazione imbarazzante che lo riguarda.

"No, non mi interessa niente. Guardatemi ca... scusate il francesismo", ha subito replicato Nikita dimostrando così, al contrario di Tavassi, di non aver alcun tipo di imbarazzo.

Edoardo ha paura di andare in bagno per via della telecamera e chiede a Nikita “Tu non la soffri ad andà in bagno? Di vergognarti della telecamera?”



Nikita: “No, non mi interessa niente guardatemi cagare, scusate il francesismo”



MI SENTO MALE 💀#gfvip #nikiters pic.twitter.com/zP2R2tYqQt — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 7, 2022

Nel frattempo, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo lunedì sera su Canale 5, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad un durissimo sfogo nei confronti della nuova arrivata Oriana.

Tra le due non corre affatto buon sangue e, fin dal primo momento in cui ha messo piede all'interno della casa, Antonella l'ha additata come una sua nemica, dopo che aveva emesso un giudizio non positivo sulla sua relazione con Edoardo Donnamaria.

Antonella sbotta furiosa contro Oriana: tensione nella casa del Grande Fratello Vip

Durante la notte appena trascorsa all'interno della casa di Cinecittà, la Fiordelisi ha rincarato la dose nei confronti di Oriana, confessando ai suoi compagni di gioco che il suo scopo sarebbe quello di "distruggerla".

Insomma, Antonella vorrebbe cercare di fare il possibile per mettere in cattiva luce la sua avversaria e costringerla così ad una "resa" nei suoi confronti.

Un duello tra le due gieffine che si preannuncia particolarmente infuocato e che potrebbe trovare spazio nel corso della puntata serale di questa settimana del Grande Fratello Vip, in programma come sempre dalle 21:40 in poi su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.