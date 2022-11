Come finisce Terra Amara e quali saranno i colpi di scena che ci saranno nel corso del gran finale di sempre? L'appuntamento con la soap opera turca è tornato in onda da pochi giorni su Canale 5 e, intanto, i colpi di scena in vista delle ultime puntate che andranno in onda tra un po' di tempo in Italia, non mancheranno.

Spazio in primis alle vicende di Zuleyha che, dopo aver ritrovato il sorriso al fianco di Hakan, si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo doloroso lutto che segnerà profondamente la sua vita.

Zuleyha devastata dal lutto di Hakan: come finisce Terra Amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra Amara su Canale 5, rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di dare una svolta alla sua vita sentimentale, dato che dopo aver affrontato diversi lutti, riuscirà finalmente a ritrovare il sorriso al fianco di Hakan.

Tra i due divamperà la fiamma della passione e insieme cominceranno a fantasticare sul loro futuro di coppia, speranzosi di poter vivere insieme la loro vita.

Eppure, il destino tornerà ad accanirsi nei confronti della donna, visto che Hakan verrà assassinato.

L'ennesimo choc per Zuleyha che, di punto in bianco, si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita, affrontando questo ennesimo lutto che la metterà a durissima prova.

Zuleyha cerca gli assassini di Hakan: come finisce Terra Amara

Le anticipazioni riguardanti le ultime puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che nonostante il dolore, la donna deciderà di indagare per cercare di arrivare a scoprire la verità sul decesso del suo amato.

Zuleyha, infatti, si metterà sulle tracce degli assassini del suo amato e sarà disposta a tutto pur di vederli scontare la loro pena dietro le sbarre.

In un primo momento i sospetti si concentreranno sulla coppia composta da Betul e Abdulkadir: i due compiranno un passo falso che toglierà ogni dubbio sulla loro colpevolezza.

Chi sono gli assassini di Hakan: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Di conseguenza, la polizia riuscirà a bracciarli e a quel punto entrambi verranno condannati: Betul dovrà scontare l'ergastolo, mentre Abdulkadir sarà condannato alla pena di morte.

Occhi puntati anche su Fikret che, nel finale di sempre della soap opera, riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Zeynep.

Il matrimonio tra i due sarà particolarmente turbolento, complice un'incursione del fratello di Abdulkadir che rischierà di trasformare tale evento in una strage.

Insomma, il finale di Terra Amara si preannuncia decisamente scoppiettante per i tantissimi fan italiani che hanno accolto il ritorno della soap nel migliore dei modi.

Da questo lunedì, infatti, la serie turca ha preso il posto di Una Vita e gli ascolti sono stati decisamente positivi: quasi due milioni e mezzo di spettatori hanno seguito la prima puntata della soap, con uno share che ha toccato il 20% di share.