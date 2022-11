Clizia Incorvaia ha le idee molto chiare sull'unica coppia che si è formata per adesso nella casa del Grande Fratello Vip. Quando a Casa Chi le hanno chiesto di commentare l'amore tra Edoardo, ex di sua sorella Micol, e Antonella, la siciliana ha parlato di tossicità e di sofferenze che all'inizio di un rapporto non dovrebbero esserci. L'ex gieffina ha punzecchiato Fiordelisi anche su una presunta invidia che avrebbe per le altre donne, con le quali sarebbe in costante competizione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La storia d'amore tra Antonella ed Edoardo, continua a non convincere sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, infatti, quelli che i fan hanno ribattezzato "donnalisi" sono stati presi di mira da pesanti critiche sia tra le mura di Cinecittà (Luciano ha messo in dubbio la verità del sentimento che i coinquilini dicono di provare) che all'esterno.

Intervistata a Casa Chi, Clizia Incorvaia non si è tirata indietro dal dire quello che pensa veramente dell'unica coppia che si è formata fino ad ora nella settima edizione del reality Mediaset.

Quando la conduttrice Sophie Codegoni le ha chiesto un parere sui litigiosi piccioncini, la siciliana ha detto: "In questa storia vedo solo tempesta e spero che lui non prenda una mazzata. I primi anni, l'amore dovrebbe essere felicità, mentre loro sono legati dal dramma e dalla sofferenza".

La tirata d'orecchie al concorrente del Grande Fratello Vip

"Secondo me, la loro è una relazione tossica", ha aggiunto Clizia sempre nel corso del suo recente intervento a Casa Chi.

L'influencer non ha potuto non commentare il comportamento che Edoardo ha avuto con Micol da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia, minimizzando spesso la frequentazione che hanno avuto pur di non far arrabbiare Antonella.

"Lui non è stato un gentlemen con mia sorella. Per gratificare una donna, non serve denigrarne un'altra con cui sei stato. Ha sputato nel piatto dove ha mangiato e ha ridotto la loro storia a soli incontri fisici", ha proseguito la maggiore delle sorelle Incorvaia sul web.

La siciliana avrebbe preferito un atteggiamento più da uomo da parte di Donnamaria, che a suo dire non avrebbe dimostrato la stessa maturità di Micol in una situazione intricata come quella nella quale si sono ritrovati qualche settimana fa.

La frecciatina all'influencer del Grande Fratello Vip

Clizia, però, non ha criticato soltanto Edoardo (che conosce bene visto che per un periodo ha frequentato sua sorella), ma anche su Antonella ha avuto da ridire qualcosa.

"Che penso di lei? Che non ho niente contro perché non la conosco, ma sono certa che sia invidiosa delle altre donne perché parla alle spalle. Lei si allea con Oriana e sparla di Micol", ha fatto sapere la siciliana sempre a Casa Chi.

Alla maggiore delle sorelle Incorvaia, inoltre, non sono andate giù le parole poco carine che Fiordelisi e Marzoli hanno detto di recente su Micol e sul suo aspetto fisico: oltre a mettere in dubbio la veridicità delle foto che pubblica su Instagram (si è parlato di un eccessivo utilizzo di FaceApp per modificare le immagini), le due concorrenti hanno preso in giro la coinquilina sull'igiene personale, dicendo che si laverebbe poco soprattutto i capelli.

Donnamaria, poi, anche in questo caso non si è esposto per difendere la sua ex fiamma, anzi si è messo a ridere quasi avallando la teoria della fidanzata e della venezuelana. Da quando si è legato ad Antonella, Edoardo sembra aver perso parecchi consensi: molti fan del Grande Fratello Vip si sono schierati contro i "donnalisi" e a favore della "bistrattata" Micol.