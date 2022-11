Come finisce Un altro domani? Quali saranno i colpi di scena che animeranno le trame delle ultime puntate della soap opera? Le anticipazioni sul gran finale rivelano che per Carmen arriverà il momento della resa dei conti finale.

La donna non ha mai superato il drammatico decesso di sua mamma Ines e, proprio nel finale di sempre della soap, riuscirà a smascherare la vera responsabile di quanto è accaduto.

Spazio anche alle vicende di Julia che, dopo aver organizzato nei minimi dettagli il suo matrimonio, si ritroverà costretta a fare i conti con un'amara sorpresa finale.

Carmen si vendica: come finisce Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'atteso finale di Un altro domani rivelano che per Carmen arriverà il momento di vendicare la scomparsa di sua mamma.

La donna, dopo aver indagato con tutte le sue forze per riuscire a scoprire la verità, deciderà di farsi giustizia da sola.

Carmen, infatti, scoprirà che si cela Patricia dietro il decesso di Ines e non si farà problemi a presentarsi a casa della donna, armata, per mettere fine alla sua vita.

Carmen spietata con Victor: anticipazioni Un altro domani finale

Il colpo di scena avverrà nel momento in cui Carmen tirerà fuori l'arma da fuoco: Victor, avendo notato la scena si metterà in mezzo alle due donne per evitare la strage.

Carmen, però, spietata più che mai non si farà problemi ad aprire il fuoco e alla fine finirà per colpire proprio Victor: l'uomo perderà la vita sul colpo.

Spazio poi alle vicende di Julia che, nell'epoca moderna, organizzerà il suo matrimonio con Leo.

Julia resta sola: come finisce Un altro domani su Canale 5

Le anticipazioni sul finale di Un altro domani rivelano che, proprio nel momento dello scambio degli anelli, il ragazzo si tirerà indietro rivelando di non potersi unire in matrimonio con Julia, perché ancora innamorato della sua ex.

Di conseguenza, Julia resterà sola: triste e desolata dopo questa cocente delusione sentimentale che segnerà per sempre la sua vita.

Per vedere in onda il gran finale di Un altro domani, però, gli spettatori e fan italiani della soap dovranno attendere ancora un po' di tempo, dato che attualmente la programmazione prevede la messa in onda di episodi brevi, della durata giornaliera di appena 20 minuti.

Crollano gli ascolti di Un altro domani nel pomeriggio Mediaset

Una scelta che sta penalizzando la soap dal punto di vista auditel, dato che gli ascolti di Un altro domani sono crollati rispetto a quelli registrati durante la stagione estiva.

Nei mesi di luglio e agosto, ad esempio, la soap era riuscita a sfiorare anche la media dei due milioni di fedelissimi in daytime mentre da settembre in poi, complice il cambio programmazione su Canale 5, gli ascolti sono precipitati sulla drastica media di appena 1 milione di fedelissimi al giorno, con uno share che si aggira tra il 12 e il 13%.

E così, con questi ascolti, la soap spagnola risulta la meno vista dell'intero pomeriggio di Canale 5, ben distante dai dati positivi registrati da Beautiful e Una Vita nel primo pomeriggio.